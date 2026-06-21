Прибужановская громада в трауре: на войне погиб военный Сергей Балан из Николаевщины. Фото

На войне против российской оккупационной армии на Курщине (РФ) погиб военнослужащий Сил обороны Украины Сергей Балан. Он проживал в селе Прибужаны Николаевской области.

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В понедельник, 22 июня, в этом населенном пункте состоится прощание с Героем. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Вознесенского городского совета.

Сергей Анатольевич Балан отдал жизнь за свободу и независимость Украины

Украинец погиб во время выполнения боевого задания в районе Новоивановки Суджанского района Курской области России. Трагедия произошла 24 октября 2024 года.

"Его личность была установлена по результатам ДНК-экспертизы", – сообщили представители Прибужановского сельского совета в Facebook.

Герою было всего 40 лет. "Его жизнь стала примером несокрушимости, мужества и преданности Родине", – заявили односельчане.

Жителей Вознесенска и общины попросили создать живой коридор чести для воина, который защищал от агрессора свою страну и всех нас. Ориентировочное время движения колонны:

– траурная колонна отправится от морга в городе Вознесенск 22 июня в 10:00;

– маршрут пройдет по улицам: 228-й Стрелковой дивизии – переулок Ветеринарный – Михайловская – Соборности – Одесская – далее в направлении села Прибужаны;

– в 11:00 в церкви в родном селе воина начнется панихида, после чего состоится погребение на местном кладбище.

Как писал OBOZ.UA:

– В результате тяжелого ранения 3 июня 2026 года оборвалась жизнь мужественного военного из Михайловки-Рубежовки Киевской области Максима Костюченко. Он присоединился к Силам обороны в марте 2023-го.

– В бою против российских захватчиков погиб военнослужащий из Кременчуга Полтавской области Артем Чабанюк. Жизнь защитника оборвалась 15 июня 2026 года.

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