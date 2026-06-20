Вечная честь и память: во Львовской области простились с двумя Героями, отдавших жизнь за Украину. Фото

В Львовской области проводили в последний путь двух воинов, погибших на фронте. Почтительную дань уважения отдали Валерию Рыжову и Тарасу Орищину.

Видео дня

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий. Он рассказал, что известно о погибших защитниках Украины.

Валерий Рыжов

Валерий проживал в селе Заводское Золочевского района. До начала полномасштабной войны он жил в поселке Цукурино, что в Донецкой области.

В ряды Сил обороны Украины защитник вступил 9 января 2025 года. Он служил стрелком-помощником гранатометчика в составе 210-го отдельного батальона беспилотных систем, подчиненного 425-му отдельному штурмовому полку "Скала".

Воин погиб 21 апреля 2025 года вблизи населенного пункта Разлив Волновахского района Донецкой области. Более года военнослужащий считался пропавшим без вести.

Тарас Орищин

Защитник родился в городе Бибрка. Воин служил оператором БПЛА зенитно-ракетного взвода 2-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

Тарас Орищин погиб 14 июня недалеко от населённого пункта Гавриловка в Днепропетровской области. На момент гибели защитнику было 34 года.

Напомним, в бою против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Кременчуга Полтавской области Артем Чабанюк. Жизнь защитника оборвалась 15 июня 2026 года.

Также OBOZ.UA сообщал, что стало известно о гибели военного из Киевской области Николая Фурлета. Сердце мужественного украинского воина остановилось 10 июля 2024 года в Донецкой области, с тех пор он считался пропавшим без вести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!