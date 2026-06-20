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Вечная честь и память: во Львовской области простились с двумя Героями, отдавших жизнь за Украину. Фото

Мария Дрофич
Новости. Общество
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Львовская область проводила в последний путь Валерия Рыжова и Тараса Орищина
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В Львовской области проводили в последний путь двух воинов, погибших на фронте. Почтительную дань уважения отдали Валерию Рыжову и Тарасу Орищину.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий. Он рассказал, что известно о погибших защитниках Украины.

Валерий Рыжов

Валерий проживал в селе Заводское Золочевского района. До начала полномасштабной войны он жил в поселке Цукурино, что в Донецкой области.

В ряды Сил обороны Украины защитник вступил 9 января 2025 года. Он служил стрелком-помощником гранатометчика в составе 210-го отдельного батальона беспилотных систем, подчиненного 425-му отдельному штурмовому полку "Скала".

Воин погиб 21 апреля 2025 года вблизи населенного пункта Разлив Волновахского района Донецкой области. Более года военнослужащий считался пропавшим без вести.

Воин Валерий Рыжов

Тарас Орищин

Защитник родился в городе Бибрка. Воин служил оператором БПЛА зенитно-ракетного взвода 2-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

Тарас Орищин погиб 14 июня недалеко от населённого пункта Гавриловка в Днепропетровской области. На момент гибели защитнику было 34 года.

Защитник Тарас Орищин

Напомним, в бою против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Кременчуга Полтавской области Артем Чабанюк. Жизнь защитника оборвалась 15 июня 2026 года.

Также OBOZ.UA сообщал, что стало известно о гибели военного из Киевской области Николая Фурлета. Сердце мужественного украинского воина остановилось 10 июля 2024 года в Донецкой области, с тех пор он считался пропавшим без вести.

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