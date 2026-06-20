Осталась маленькая дочь: на войне погиб защитник из Полтавщины Артем Чабанюк. Фото

В бою против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Кременчуга Полтавской области Артем Чабанюк. Жизнь защитника оборвалась 15 июня 2026 года.

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У воина остались жена и маленькая дочь. Об этом сообщили в Департаменте социальной защиты Кременчугcкого городского совета.

Отдал жизнь за Украину

Мужчина героически погиб, защищая территориальную целостность Украины во время агрессии российских войск. Артем Чабанюк до последнего оставался верен военной присяге и Украине.

Для родных он был любящим мужем и отцом, для побратимов – надежным товарищем, а для государства – преданным защитником.

Церемония прощания с Артемом Чабанюком состоится 22 июня. В 12:00 начнется прощание в Свято-Николаевский собор, после чего в 13:00 траурная процессия отправится в Свистовское кладбище, где защитника похоронят.

Жена погибшего воина Ирана опубликовала в соцсети пост, в котором отметила, что Артем навсегда останется в сердце и памяти своей семьи и всех близких.

"Они забрали у меня тебя, но ты всегда рядом с нами! Ты наш свет, ты наш ангел. Ты навсегда в сердце моем. Эту боль не залечить даже со временем. Я обещаю тебе держаться сильной ради нашей дочери Эвелинки. Частицу тебя я буду видеть в ее глазах", – писала жена погибшего героя.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб воин из Кривого Рога Артур Лещенко. Жизнь бойца, который ещё до полномасштабного вторжения выбрал путь военного, оборвалась 26 мая под Лиманом в Харьковской области.

Также стало известно о гибели военного из Киевской области Николая Фурлета. Сердце мужественного украинского воина остановилось 10 июля 2024 года в Донецкой области, с тех пор он считался пропавшим без вести.

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