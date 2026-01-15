"Блэкаутом могут воспользоваться преступники": Клименко рассказал о действиях полиции и спасателей во время состояния чрезвычайной ситуации

Сложное состояние украинской энергетической системы, частые и длительные отключения света имеют прямое влияние на ситуацию с безопасностью. Поэтому в Киеве спасатели и правоохранители работают в усиленном режиме.

На это указал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. В комментарии для СМИ он рассказал, что изменилось в работе служб, подчиненных МВД, в столице.

Патрулирование осуществляет в 2,5 раза больше полицейских

Клименко утром в четверг, 15 января, провел координационное совещание с экстренными службами.

"Ситуация в энергетике прямо влияет и на безопасность. Поэтому мы усиливаем компонент безопасности в столице", – сообщил он.

Что касается комендантского часа, то решение о его условиях будут принимать власти на местах. Если будут определенные временные послабления, это, конечно же, будет учитываться в работе всех служб.

"Я лично поддерживаю это решение президента на период такой чрезвычайной ситуации. Люди смогут беспрепятственно пойти погреться, зарядить телефоны в Пункты несокрушимости или на заправки условно", – сказал министр.

"Мы в 2,5 раза увеличиваем количество личного состава, который привлекается к патрулированию. Потому что условиями практического полного блэкаута могут воспользоваться преступники. Поэтому нам нужно больше полицейских на улицах – чтобы быстро реагировать, чтобы предупреждать преступления", – объяснил глава МВД.

Кроме этого, во время отсутствия электроэнергии не работают сирены, и группы правоохранителей и спасателей объезжают по возможности жилые кварталы и через громкоговорители сообщают о воздушной тревоге.

Клименко добавил, что его беспокоит увеличение количества несчастных случаев, связанных с использованием в быту генераторов или другого альтернативного источника энергии. Некоторые из этих инцидентов имеют трагические последствия. "Из-за того, что люди начинают использовать что угодно, лишь бы был свет", – отметил чиновник.

"Людей надо очень много для того, чтобы перекрыть трехмиллионный город. Поэтому мы сегодня (15 января. – Ред.) на совещании как раз и сделали распределение. Кроме того, все наши службы должны работать – подразделения полиции, ГСЧС, Национальная гвардия, пограничники, миграционная служба, сервисные центры – это все должно работать. Тоже на генераторах, и это тоже наш вопрос обеспечить их необходимым, чтобы рабочие процессы не прерывались", – заявил Клименко.

