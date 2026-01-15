Энергетика в режиме ЧС: по Украине распространяются аварийные отключения. Как выключают свет 15 января
В четверг, 15 января, энергосистема Украины действует в режиме чрезвычайной ситуации (ЧС). По всей стране введены почасовые отключения электроэнергии. Аварийные отключения после 10:00 введены на Днепропетровщине, Черниговщине, Черкащине и Житомирщине. С утра они также действуют на Полтавщине и Сумщине. Кроме того, в Киеве, части Киевщины, на Одесщине – сетевые ограничения, которые также не предусматривают расписания отключений.
Об общей ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения электроэнергии 15 января: главное
- В украинской энергетике введена ЧС. Для решения срочных вопросов образован штаб для координации ситуации в Киеве, усилена работа с партнерами касательно получения оборудования, готовится увеличение импорта электричества в Украину, а на фоне морозов временно могут изменить правила комендантского часа.
- Аварийные отключения в ряде регионов в Украине применяются из-за перегрузки оборудования – в условиях высокого потребления во время морозов.
- В ближайшие днипо всей Украине могут вернуться стабилизационные графикиотключений света. Но после каждого следующего обстрела может вновь применяться экстренный режим, отмечал в прогнозе OBOZ.UA главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.
- Расписание и объем почасовых отключений света различаются по областям. В некоторых регионах отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей.
- Графики могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.
- Из-за непогоды остаются обесточенными 7 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях.
Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация с графиками
Киев
По всему Киеву введены экстренные отключения, графики не действуют. Возвращение к почасовім отключениям произойдет только после стабилизации ситуации.
Если электроэнергии нет более 12 часов, вероятно произошла локальная авария. В таком случае энергетики советуют:
- проверить информацию в чат-боте или на сайте – есть ли зафиксирована авария;
- если нет – обратиться в ЖЭК или ОСМД, они проверят внутренние сети и при необходимости подадут заявку.
Что касается отопления, то по словам энергоэксперта Александра Харченко, коммунальщикам удалось предотвратить сценарий, который мог бы сделать многоквартирные дома в городе непригодным для жизни на длительное время.
По его словам, во время морозов -15° Киев уже был в шаге от критической ситуации: из-за обесточивания около 60-70% города временно остались без отопления. Если бы система отопления была бы разрушена, люди не смогли бы жить в многоквартирных домах даже при плюсовой температуре.
Киевская область
В Бориспольском и Броварском районах и введены экстренные отключения. "Во время экстренных отключений графики не действуют", – отметили в ДТЭК.
В других районах области действуют графики стабилизационных отключений. Расписание такое:
Днепропетровская область
По команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения. В Днепре и Днепровском районе остаются технические повреждения после атаки на энергообъект в ночь с пятницы на субботу.
Одесская область
Из-за последствий российских атак в Одесском районе, в частности в Одессе, возможны сетевые ограничения. Это вынужденные аварийные отключения, чтобы не допустить масштабных аварий из-за перегрузки сети.
Такие отключения невозможно спрогнозировать. Они используются при резком увеличении потребления и отменяются после стабилизации ситуации.
Черкасская область
С 10:15 по Черкасской применены графики аварийных отключений. Также продолжают действовать графики почасовых отключений:
- 1.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 04:00-07:00 (3 ч), 10:00-14:00 (4 ч), 16:00-20:00 (4 ч), 22:00-24:00 (2 ч)
- 1.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 04:00-08:00 (4 ч), 10:00-14:00 (4 ч), 16:00-20:00 (4 ч)
- 2.1 – 02:00-06:00 (4 ч), 08:00-12:00 (4 ч), 14:00-18:00 (4 ч), 21:00-23:00 (2 ч)
- 2.2 – 02:00-05:00 (3 ч), 08:00-12:00 (4 ч), 14:00-18:00 (4 ч), 20:00-22:00 (2 ч)
- 3.1 – 00:00-04:00 (4 ч), 07:00-10:00 (3 ч), 12:00-16:00 (4 ч), 18:00-21:00 (3 ч)
- 3.2 – 00:00-03:00 (3 ч), 05:00-08:00 (3 ч), 10:00-14:00 (4 ч), 16:00-19:00 (3 ч), 23:00-24:00 (1 ч)
- 4.1 – 00:00-04:00 (4 ч), 06:00-10:00 (4 ч), 12:00-16:00 (4 ч), 18:00-22:00 (4 ч)
- 4.2 – 00:00-01:00 (1 ч), 04:00-08:00 (4 ч), 10:00-14:00 (4 ч), 16:00-20:00 (4 ч), 22:00-24:00 (2 ч)
- 5.1 – 02:00-06:00 (4 ч), 09:00-12:00 (3 ч), 14:00-18:00 (4 ч), 22:00-24:00 (2 ч)
- 5.2 – 01:00-04:00 (3 ч), 06:00-10:00 (4 ч), 12:00-16:00 (4 ч), 18:00-22:00 (4 ч)
- 6.1 – 03:00-06:00 (3 ч), 08:00-12:00 (4 ч), 14:00-18:00 (4 ч), 20:00-24:00 (4 ч)
- 6.2 – 06:00-10:00 (4 ч), 12:00-16:00 (4 ч), 19:00-22:00 (3 ч)
Сумская область
С 08:00 действуют аварийные отключения. При этом энергетики напоминают, что очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью по почасовых. Облэнерго также публиковало такой измененный почасовой график:
Хмельницкая область
15 января на Хмельнитчине действует график почасовых отключений для населения. При этом объем ограничений увеличен:
- у подочереди 1.1 отключение начнется раньше – в 11:00 и продлится до 16:00;
- у подочереди 4.1 отключение продлится дольше – до 11:00;
- подочередь 5.2 была обесточена раньше – в 9:00, отключение продлится до 15:00.
Запорожская область
По области действуют графики отключений света:
- 1.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:30-11:00 (4,5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);
- 1.2 – 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);
- 2.1 – 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);
- 2.2 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);
- 3.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);
- 3.2 – 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);
- 4.1 – 04:30-06:30 (2 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);
- 4.2 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);
- 5.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);
- 5.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);
- 6.1 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);
- 6.2 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч).
Львовская область
В регионе обновили график отключений света. Он стал жестче.
Где смотреть график отключений света в каждой области
Как сообщал OBOZ.UA, из-за резких перепадов напряжения может сгореть техника. Минимизировать такие риски можно самостоятельно.
