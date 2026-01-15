Энергетика в режиме ЧС: по Украине распространяются аварийные отключения. Как выключают свет 15 января

В четверг, 15 января, энергосистема Украины действует в режиме чрезвычайной ситуации (ЧС). По всей стране введены почасовые отключения электроэнергии. Аварийные отключения после 10:00 введены на Днепропетровщине, Черниговщине, Черкащине и Житомирщине. С утра они также действуют на Полтавщине и Сумщине. Кроме того, в Киеве, части Киевщины, на Одесщине – сетевые ограничения, которые также не предусматривают расписания отключений.

Об общей ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии 15 января: главное

В украинской энергетике введена ЧС. Для решения срочных вопросов образован штаб для координации ситуации в Киеве, усилена работа с партнерами касательно получения оборудования, готовится увеличение импорта электричества в Украину, а на фоне морозов временно могут изменить правила комендантского часа.

Аварийные отключения в ряде регионов в Украине применяются из-за перегрузки оборудования – в условиях высокого потребления во время морозов.

В ближайшие днипо всей Украине могут вернуться стабилизационные графикиотключений света. Но после каждого следующего обстрела может вновь применяться экстренный режим, отмечал в прогнозе OBOZ.UA главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

Расписание и объем почасовых отключений света различаются по областям. В некоторых регионах отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей.

Графики могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.

Из-за непогоды остаются обесточенными 7 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях.

Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация с графиками

Киев

По всему Киеву введены экстренные отключения, графики не действуют. Возвращение к почасовім отключениям произойдет только после стабилизации ситуации.

Если электроэнергии нет более 12 часов, вероятно произошла локальная авария. В таком случае энергетики советуют:

проверить информацию в чат-боте или на сайте – есть ли зафиксирована авария;

если нет – обратиться в ЖЭК или ОСМД, они проверят внутренние сети и при необходимости подадут заявку.

Что касается отопления, то по словам энергоэксперта Александра Харченко, коммунальщикам удалось предотвратить сценарий, который мог бы сделать многоквартирные дома в городе непригодным для жизни на длительное время.

По его словам, во время морозов -15° Киев уже был в шаге от критической ситуации: из-за обесточивания около 60-70% города временно остались без отопления. Если бы система отопления была бы разрушена, люди не смогли бы жить в многоквартирных домах даже при плюсовой температуре.

Киевская область

В Бориспольском и Броварском районах и введены экстренные отключения. "Во время экстренных отключений графики не действуют", – отметили в ДТЭК.

В других районах области действуют графики стабилизационных отключений. Расписание такое:

Днепропетровская область

По команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения. В Днепре и Днепровском районе остаются технические повреждения после атаки на энергообъект в ночь с пятницы на субботу.

Одесская область

Из-за последствий российских атак в Одесском районе, в частности в Одессе, возможны сетевые ограничения. Это вынужденные аварийные отключения, чтобы не допустить масштабных аварий из-за перегрузки сети.

Такие отключения невозможно спрогнозировать. Они используются при резком увеличении потребления и отменяются после стабилизации ситуации.

Черкасская область

С 10:15 по Черкасской применены графики аварийных отключений. Также продолжают действовать графики почасовых отключений:

1.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 04:00-07:00 (3 ч), 10:00-14:00 (4 ч), 16:00-20:00 (4 ч), 22:00-24:00 (2 ч)

– 00:00-02:00 (2 ч), 04:00-07:00 (3 ч), 10:00-14:00 (4 ч), 16:00-20:00 (4 ч), 22:00-24:00 (2 ч) 1.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 04:00-08:00 (4 ч), 10:00-14:00 (4 ч), 16:00-20:00 (4 ч)

– 00:00-02:00 (2 ч), 04:00-08:00 (4 ч), 10:00-14:00 (4 ч), 16:00-20:00 (4 ч) 2.1 – 02:00-06:00 (4 ч), 08:00-12:00 (4 ч), 14:00-18:00 (4 ч), 21:00-23:00 (2 ч)

– 02:00-06:00 (4 ч), 08:00-12:00 (4 ч), 14:00-18:00 (4 ч), 21:00-23:00 (2 ч) 2.2 – 02:00-05:00 (3 ч), 08:00-12:00 (4 ч), 14:00-18:00 (4 ч), 20:00-22:00 (2 ч)

– 02:00-05:00 (3 ч), 08:00-12:00 (4 ч), 14:00-18:00 (4 ч), 20:00-22:00 (2 ч) 3.1 – 00:00-04:00 (4 ч), 07:00-10:00 (3 ч), 12:00-16:00 (4 ч), 18:00-21:00 (3 ч)

– 00:00-04:00 (4 ч), 07:00-10:00 (3 ч), 12:00-16:00 (4 ч), 18:00-21:00 (3 ч) 3.2 – 00:00-03:00 (3 ч), 05:00-08:00 (3 ч), 10:00-14:00 (4 ч), 16:00-19:00 (3 ч), 23:00-24:00 (1 ч)

– 00:00-03:00 (3 ч), 05:00-08:00 (3 ч), 10:00-14:00 (4 ч), 16:00-19:00 (3 ч), 23:00-24:00 (1 ч) 4.1 – 00:00-04:00 (4 ч), 06:00-10:00 (4 ч), 12:00-16:00 (4 ч), 18:00-22:00 (4 ч)

– 00:00-04:00 (4 ч), 06:00-10:00 (4 ч), 12:00-16:00 (4 ч), 18:00-22:00 (4 ч) 4.2 – 00:00-01:00 (1 ч), 04:00-08:00 (4 ч), 10:00-14:00 (4 ч), 16:00-20:00 (4 ч), 22:00-24:00 (2 ч)

– 00:00-01:00 (1 ч), 04:00-08:00 (4 ч), 10:00-14:00 (4 ч), 16:00-20:00 (4 ч), 22:00-24:00 (2 ч) 5.1 – 02:00-06:00 (4 ч), 09:00-12:00 (3 ч), 14:00-18:00 (4 ч), 22:00-24:00 (2 ч)

– 02:00-06:00 (4 ч), 09:00-12:00 (3 ч), 14:00-18:00 (4 ч), 22:00-24:00 (2 ч) 5.2 – 01:00-04:00 (3 ч), 06:00-10:00 (4 ч), 12:00-16:00 (4 ч), 18:00-22:00 (4 ч)

– 01:00-04:00 (3 ч), 06:00-10:00 (4 ч), 12:00-16:00 (4 ч), 18:00-22:00 (4 ч) 6.1 – 03:00-06:00 (3 ч), 08:00-12:00 (4 ч), 14:00-18:00 (4 ч), 20:00-24:00 (4 ч)

– 03:00-06:00 (3 ч), 08:00-12:00 (4 ч), 14:00-18:00 (4 ч), 20:00-24:00 (4 ч) 6.2 – 06:00-10:00 (4 ч), 12:00-16:00 (4 ч), 19:00-22:00 (3 ч)

Сумская область

С 08:00 действуют аварийные отключения. При этом энергетики напоминают, что очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью по почасовых. Облэнерго также публиковало такой измененный почасовой график:

Хмельницкая область

15 января на Хмельнитчине действует график почасовых отключений для населения. При этом объем ограничений увеличен:

у подочереди 1.1 отключение начнется раньше – в 11:00 и продлится до 16:00;

у подочереди 4.1 отключение продлится дольше – до 11:00;

подочередь 5.2 была обесточена раньше – в 9:00, отключение продлится до 15:00.

Запорожская область

По области действуют графики отключений света:

1.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:30-11:00 (4,5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 06:30-11:00 (4,5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 1.2 – 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 2.1 – 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);

– 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч); 2.2 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);

– 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч); 3.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 3.2 – 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 4.1 – 04:30-06:30 (2 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);

– 04:30-06:30 (2 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч); 4.2 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);

– 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч); 5.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 5.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 6.1 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);

– 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч); 6.2 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч).

Львовская область

В регионе обновили график отключений света. Он стал жестче.

Где смотреть график отключений света в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, из-за резких перепадов напряжения может сгореть техника. Минимизировать такие риски можно самостоятельно.

