"Особенно сложная ситуация в Киеве": Зеленский провел энергетический селектор и анонсировал немедленные действия

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января провел специальное селекторное совещание, посвященное проблемам энергетики. Среди анонсированных решений, имплементация которых ожидается немедленно, – изменения по комендантскому часу, увеличение импорта электроэнергии, подключение в сеть дополнительного оборудования и усиление пунктов обогрева.

Об этом Зеленский заявил в соцсетях. На совещании присутствовали премьер-министр Юлия Свириденко, члены правительства, представители областной и местной власти Киева и области, Харькова, Днепровской, Сумской, Черниговской областей.

"Очень много проблем надо решать максимально оперативно... Особенно сложная ситуация в Киеве – время городской властью потеряно, и сейчас на уровне правительства будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Уже сформирован постоянно действующий штаб для столицы, его работа будет курироваться на правительственном уровне", – отметил глава государства.

Он добавил, что уже сегодня, 15 января, будут решения по комендантскому часу. В частности, речь идет об ослаблении на время морозов, чтобы у людей и бизнеса были возможности получать помощь и ночью. Кроме того, Министерство внутренних дел (МВД) должно проверить сети пунктов поддержки и обогрева в городах, а также увеличить их количество.

"Правительство Украины должно немедленно, сегодня в течение дня, обеспечить все необходимые решения для упрощения и увеличения импорта электроэнергии как государственными компаниями, так и частной сферой. Ожидаю также немедленного упрощения регуляций для подключения в сеть дополнительного оборудования... Отдельно проведу совещание с министром обороны Украины и командующим Воздушными силами ВСУ по защите энергетических объектов и дополнительных запросов к партнерам на поддержку ПВО", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 января, энергосистема Украины действует в режиме чрезвычайной ситуации (ЧС). По всей стране введены почасовые графики, в Киеве и ряде областей – аварийные отключения.

