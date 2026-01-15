УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Особенно сложная ситуация в Киеве": Зеленский провел энергетический селектор и анонсировал немедленные действия

Ксения Капустинская
Mакроэкономика
2 минуты
1,8 т.
Селекторное совещание по вопросам энергетики 15 января 2026 года

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января провел специальное селекторное совещание, посвященное проблемам энергетики. Среди анонсированных решений, имплементация которых ожидается немедленно, – изменения по комендантскому часу, увеличение импорта электроэнергии, подключение в сеть дополнительного оборудования и усиление пунктов обогрева.

Видео дня

Об этом Зеленский заявил в соцсетях. На совещании присутствовали премьер-министр Юлия Свириденко, члены правительства, представители областной и местной власти Киева и области, Харькова, Днепровской, Сумской, Черниговской областей.

"Очень много проблем надо решать максимально оперативно... Особенно сложная ситуация в Киеве – время городской властью потеряно, и сейчас на уровне правительства будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Уже сформирован постоянно действующий штаб для столицы, его работа будет курироваться на правительственном уровне", – отметил глава государства.

Зеленский на селекторном совещании по вопросам энергетики 15 января 2026 года

Он добавил, что уже сегодня, 15 января, будут решения по комендантскому часу. В частности, речь идет об ослаблении на время морозов, чтобы у людей и бизнеса были возможности получать помощь и ночью. Кроме того, Министерство внутренних дел (МВД) должно проверить сети пунктов поддержки и обогрева в городах, а также увеличить их количество.

"Правительство Украины должно немедленно, сегодня в течение дня, обеспечить все необходимые решения для упрощения и увеличения импорта электроэнергии как государственными компаниями, так и частной сферой. Ожидаю также немедленного упрощения регуляций для подключения в сеть дополнительного оборудования... Отдельно проведу совещание с министром обороны Украины и командующим Воздушными силами ВСУ по защите энергетических объектов и дополнительных запросов к партнерам на поддержку ПВО", – отметил Зеленский.

Селекторное совещание по вопросам энергетики 15 января 2026 года

Как сообщал OBOZ.UA, 15 января, энергосистема Украины действует в режиме чрезвычайной ситуации (ЧС). По всей стране введены почасовые графики, в Киеве и ряде областей – аварийные отключения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!