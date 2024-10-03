'Битва' осенью и летом далека до завершения? Синоптик рассказала, будет ли стремительное похолодание

В Украине продолжается активное противостояние между осенней и летней погодой. По словам синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, эта "битва" еще далека от завершения.

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Об этом Птуха рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Она пояснила, что страна оказалась в эпицентре "битвы" между прохладными воздушными массами с запада и теплыми, поступающими с юго-востока.

Синоптик отметила, что в ближайшие 5-10 дней не следует ожидать стремительного похолодания. В Киевской области, например, температура останется на стабильном уровне, хотя может быть колебание в зависимости от погодных условий. В отдельные дни, когда будет солнечно, температура может достигать +20 градусов, а в пасмурные или дождливые дни – снижаться.

"Территория нашей страны велика, и сказать, что одновременно везде будут осенние температурные показатели, нельзя. Ближайшая синоптическая перспектива, например, для Киевщины на 5-10 дней – отсутствие стремительного снижения температуры. Иногда показатели могут быть ниже, когда будут дожди, когда нет солнца, когда облачность. Но если солнечно, то температура может достигать +20 градусов", – сказала она.

Несмотря на то, что осень постепенно входит в свои права, теплая погода все еще находится на большей части территории Украины. В частности, в западных областях прогнозируется потепление, в то время как на остальной территории будет сохраняться почти летний температурный режим.

Напомним, ночью 1 и 2 октября в Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы наблюдались заморозки в диапазоне от 0 до -3°C. Снижение температуры ощутили Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

В западные регионы Украины после теплого сентября внезапно пришла зимняя погода. Снег выпал во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что октябрь этого года ожидается несколько теплее нормы. Волны похолодания вероятны в середине первой и начале третьей декады месяца.