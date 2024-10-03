Лето еще возвращается: синоптик спрогнозировала 'битву' тепла и холода в Украине

В начале октября погода в Украине будет очень разнообразной. Месяц начнется с похолодания на западе, вплоть до заморозков на грунте и снега в Карпатах. В то же время, на остальной территории Украины будет царить лето, несмотря на то, что температура немного снизится. В первой декаде октября будет наблюдаться "борьба" осени с летом. Причем, судя по прогнозу погоды, больше шансов на победу именно у лета.

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Подробно о том, какой погоды ожидать в Украине в ближайшие 10 дней, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Настоящая осень пришла только в один регион Украины

С понедельника, 30 сентября произошло определенное понижение температуры, погода начала приобретать более осенний характер. Однако не на всей территории Украины. "На юго-востоке до сих пор остаются достаточно высокие показатели. В ближайшие несколько дней там будет удерживаться температура в пределах +22…+26 градусов. Чуть прохладнее в центральных и северных областях, но прохладнее всего на западе", – рассказала Наталья Птуха.

Впрочем, на остальной территории нашей страны остается относительно теплая и почти летняя погода. Ночью +6…+11, днем +16…+21 градусов. "Это достаточно комфортные условия как для октября месяца", – отметила она.

Погода в Украине до конца недели и на выходных: лето возвращается?

Уже с четверга, 3 октября, должно начаться очередное потепление. "Практически в течении всей первой декады месяца будет определенное повышение температуры", – спрогнозировала Наталья Птуха.

Ночные заморозки в двух западных областях прекратятся, температура повысится. "Ночью +3…+9 градусов, днем +11…+16 градусов, 4 октября ночью +7…+12 градусов. 3-4 октября на западе ожидаем дожди. На остальной территории также остаются высокие показатели температуры. Ночью +9…+15 градусов, днем +19…+24 градуса. 4 октября на севере несколько ниже, +16…+21 градус", – сообщила синоптик.

Что касается осадков, то их в ближайшую неделю будет немного. На западе дожди пройдут 3-4 октября. В конце недели осадки могут охватить большую территорию, "зацепить" Киевскую и центральные области. Но юго-восток вновь остается "сухим".

"Битва" осени и лета еще далека от завершения

Фактически, сейчас над территорией Украины продолжается противостояние осени и лета, более прохладной воздушной массы с запада и более теплой с юго-востока. Украина оказалась в эпицентре этой "битвы".

Как долго она продлится и когда победит осень? "Территория нашей страны большая, и сказать, что одновременно всюду будут осенние температурные показатели, нельзя. Ближайшая синоптическая перспектива, например, для Киевщины на 5-10 дней – отсутствие стремительного снижения температуры. Кое-где показатели могут быть ниже, когда будут дожди, когда нет солнца, когда облачность. Но если солнечно, то температуры могут достигать +20 градусов", – рассказала Наталья Птуха.

Итак, осень только коснулась Украины, но уже вскоре она вновь отступит. В западных областях потеплеет, а на остальной территории страны сохранится фактически летняя погода.

Ежедневный прогноз погоды в Украине на период с 3 по 6 октября

Украинский гидрометцентр обнародовал ежедневные погодные карты на период до 6 октября. В течение дней, оставшихся до выходных, погода будет меняться довольно стремительно.

Так, в четверг, 3 октября, самые низкие температуры будут наблюдаться на западе страны – до +17 градусов днем и до +7 градусов ночью, в этих регионах пройдут дожди. На остальной территории будет сухо, дневная температура будет достигать отметки +25 градусов, ночные +14 градусов.

В пятницу, 4 октября, небольшие дожди могут частично накрыть север страны, Черниговщину и Киевщину, температура воздуха здесь несколько снизится. Тем не менее прохладнее всего будет на западе (днем до +15 градусов, ночью до +11 градусов). На востоке и юге будет продолжаться лето, до +25 градусов.

В субботу, 5 октября, небольшие осадки ожидаются на западе, в центре и на севере. Максимальные дневные показатели температуры будут наблюдаться на востоке страны, +25 градусов, минимальные на западе +15 градусов.

В воскресенье, 6 октября, ожидается небольшое повышение температуры. Кратковременные дожди возможны по всей территории Украины, кроме востока, однако максимальная температура на уровне +26 градусов будет фиксироваться в центре, на юге и на востоке Украины. На западе температура будет ниже, около +17 градусов днем и +12 градусов ночью.