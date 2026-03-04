Без отца осталась маленькая дочь: в больнице умер нацгвардеец, пострадавший вследствие теракта во Львове. Фото

Количество жертв теракта во Львове, совершенного в ночь на 22 февраля, возросло до двух человек. Несмотря на усилия медиков, в больнице умер нацгвардеец Иосиф Павлинский, который был тяжело ранен во время повторного взрыва.

У 31-летнего правоохранителя остались жена и маленькая дочь. О смерти раненого нацгвардейца сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

О смерти бойца НГУ, тяжело раненного во время теракта во Львове в ночь на 22 февраля, Садовый сообщил в среду, 4 марта.

"К сожалению, имеем еще одну потерю после теракта во Львове. В больнице умер 31-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины Иосиф Павлинский. В тот вечер он прибыл на место взрыва вместе с другими службами. Помогал оттеснять людей и создавать безопасный периметр. Именно в этот момент произошел второй взрыв", – написал Львовский городской голова.

Он рассказал, что умерший нацгвардеец был родом из села Баковцы на Львовщине. У него остались жена и маленькая дочь.

"Искренние соболезнования семье. Громада Львова скорбит вместе с вами", – добавил чиновник.

Что известно о теракте

В ночь на 22 февраля во Львове прогремели взрывы, практически сразу было заявлено о теракте в этом облцентре. Теракт был направлен против правоохранителей: их заманили к месту закладки взрывных устройств под вымышленным предлогом – якобы проникновения в магазин. Когда на вызов прибыл экипаж – СВУ было приведено в действие.

Когда же на место приехали еще полицейские и нацгвардейцы – прогремел повторный взрыв.

В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, еще 25 человек пострадали.

В организации теракта в МВД сразу же – и не без оснований – заподозрили РФ. Подозрения подтвердила впоследствии исполнительница преступления: гражданка Украины, о задержании которой правоохранители сообщили в тот же день. Вычислить и задержать злоумышленницу помогли камеры наблюдения.

На преступление 33-летняя жительница Ривненской области пошла из-за желания "подзаработать". После преступления террористка планировала покинуть территорию Украины, однако теперь она будет ждать суда за решеткой.

Впоследствии была задержана и 18-летняя сообщница террористки из Харькова, которая заманила правоохранителей к месту закладки взрывчатки: ей сообщили о подозрении.

Буквально накануне, 3 марта, СМИ писали, что после теракта во Львове в больницах оставались девять пострадавших. Двое из них – в реанимации.

Как сообщал OBOZ.UA, после теракта во Львове произошел еще один акт террора, направленный на правоохранителей – на этот раз в Николаеве. Тогда пострадали семь полицейских.

