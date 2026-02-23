Планировала покинуть территорию Украины: СБУ и МВД обнародовали новые детали задержания исполнительницы теракта во Львове. Фото

Исполнительницей теракта во Львове оказалась 33-летняя жительница Ривненской области, которую российские кураторы завербовали онлайн. После подрывов она планировала покинуть территорию Украины, однако этому плану помешали Национальная полиция и Служба безопасности Украины.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Заместитель главы СБУ Иван Рудницкий отметил, что подозреваемую задержали в течение 10 часов с момента теракта.

Сейчас с ней проводятся следственные действия. Также изучаются другие лица, которые могут быть причастны к преступлению.

Подробности от МВД и СБУ

Как установило расследование, подготовкой теракта занималась завербованная врагом 33-летняя уроженка Ривненской области. Она попала на крючок россиян во время поиска "легких заработков" в Telegram-каналах.

После вербовки женщина прибыла во Львов и поселилась в съемной квартире вблизи места запланированного теракта. Далее она получила от куратора из РФ подробную инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства из подручных средств.

"Комплектующие для бомбы фигурантка приобрела в хозяйственных отделах супермаркетов. Далее сделала из них взрывчатки, которые снарядила мобильными телефонами для дистанционного подрыва. Также по указанию куратора злоумышленница установила в квартире смартфон, который осуществлял онлайн-трансляцию видео с видом на "цель", – сказано в сообщении.

Злоумышленница изготовила три самодельных взрывных устройства и заложила их вблизи продовольственного магазина. Ночью на линию 102 поступило сообщение о якобы "незаконном проникновении в это заведение двух мужчин". Когда на локацию прибыли правоохранители, россияне дистанционно активировали первый СВУ.

Враг отслеживал ситуацию вокруг магазина с помощью установленного ранее смартфона и совершил дистанционные подрывы, когда полицейские экипажи прибыли на место происшествия.

После выполнения задания террористка поспешно выехала с места преступления и направилась к железнодорожному вокзалу города Самбор на Львовщине. По месту ее временного проживания во Львове были проведены обыски и изъяты доказательства работы на врага.

"Сейчас следователи Службы безопасности проводят дополнительные следственные действия. Производство по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжается. Принимаются комплексные меры для установления всех обстоятельств теракта и других лиц, которые могут быть к нему причастны", – сообщили в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 февраля задержанной за теракт в центре Львова сообщили о подозрении. Ее обвиняют в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека, а также в незаконном обращении с оружием.

Уже на следующий день Галицкий районный суд Львова избрал женщине меру пресечения. Она будет находиться под стражей минимум два месяца без возможности внесения залога.

