Ей навсегда будет 23: во Львове прощаются с полицейской, которая погибла в результате теракта. Фото и видео

В понедельник, 23 февраля, состоялась церемония прощания с 23-летней патрульной Викторией Шпилькой, которая погибла в результате теракта в ночь на 22 февраля. Девушку похоронят 25 февраля в родном селе Верба на Волыни. После взрывов в больницах остаются 12 раненых, трое из них – в тяжелом состоянии.

Прощание состоялось на площади Рынок. Об этом сообщили корреспонденты медиа.

Почтить память полицейской пришли родные, друзья и коллеги. Старшая лейтенант Мария Фещак, которая работала вместе с Викторией, рассказала, что 6 сентября прошлого года девушка вышла замуж – ее муж также служит в патрульной полиции. По словам коллеги, перед каждой сменой они имели традицию вместе пить кофе и желать друг другу спокойной службы, однако в день трагедии встретиться не успели.

Старший лейтенант Марьян Ревакович вспоминает Викторию как жизнерадостного, искреннего и ответственного человека. Службу она начала на Херсонщине, а с 2023 года работала на Львовщине.

Теракт произошел после сообщения об ограблении магазина на улице Данилишина. Когда на место прибыл первый экипаж патрульной полиции, прогремел взрыв, впоследствии произошел еще один – по прибытии второго экипажа. Сдетонировали самодельные взрывные устройства. В результате взрывов погибла Виктория Шпилька, еще 25 человек получили ранения.

Ранее OBOZ.UА сообщал, что по состоянию на сегодня трое раненых в результате теракта во Львове остаются в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии. В то же время часть пострадавших после стабилизации перевели из реанимации в профильные отделения, а еще 11 человек продолжают лечение дома под наблюдением врачей.

