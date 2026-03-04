В Украине будет до +14, но есть нюанс: синоптики дали прогноз до конца недели. Карта

В Украине до конца этой недели, несмотря на потепление, ночью сохранятся морозы. Холоднее всего будет в отдельных регионах востока, юга, севера и местами на западе.

Соответствующую карту прогноза публикует Укргидрометцентр. Также в указанных регионах ожидается снег с дождем.

В Украине сохранятся последние морозы

Согласно сообщению синоптиков, завтра, 5 марта, осадки в виде снега с дождем ожидаются в Луганской, Харьковской, Донецкой, Сумской и Черниговской областях. В то же время холоднее всего будет ночью в Киеве: там ожидается -1...-3 градуса мороза. В то же время жарче всего завтра днем будет в Одессе: днем воздух прогреется до +10...+12 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, с 5 по 8 марта существенных изменений в погоде не ожидается, низкие температурные показатели ожидаются только в ночное время. Самая холодная температура ожидается в субботу, 7 марта, когда ночью будет -3 градуса мороза.

В то же время в последний день недели, в воскресенье, 8 марта, ночью низкая температура сохранится в Харьковской, Сумской, Черниговской а также Ивано-Франковской областях. Столбики термометров покажут до -4 градусов мороза. Тогда как днем преимущественно везде на западе ожидается потепление до более +10 градусов тепла.

На Закарпатье теплее всего: днем, 8 марта, в Ужгороде и области температура воздуха составляет +15 градусов тепла.

Напомним, синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха считает, что в начале марта в Украине ожидается относительно спокойная погода без резких температурных скачков. В ночные часы еще будут сохраняться морозы, но днем термометры будут подниматься выше нуля.

Как сообщал OBOZ.UA, март в Украине ожидается в целом спокойным и достаточно комфортным по погоде. Несмотря на это, в отдельные периоды возможно существенное похолодание – местами температура может опускаться до -13°C. Наиболее ощутимые морозы прогнозируют в середине месяца.

