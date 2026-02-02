Без отца осталась дочь: на войне погиб защитник из Сум. Фото

Сумщина потеряла еще одного своего Героя – воина из города Сумы Константина Сысу. Защитник погиб в Донецкой области летом 2024 года, его смерть была подтверждена лишь недавно.

Дома воина ждали мама, жена и несовершеннолетняя дочь. О потере сообщили в Сумской областной службе занятости, где работал Константин Сыса.

Что известно о Герое

"Сумская областная служба занятости с большой грустью сообщает, что подтвердилась информация о гибели на войне нашего коллеги – Константина Владимировича Сысы, который работал ведущим инженером-электроником Сумского центра профессионально-технического образования государственной службы занятости", – указано в сообщении.

Родился Константин Сыса 4 апреля 1988 года. Проживал в городе Сумы.

В Сумском центре профессионально-технического образования Государственной службы занятости Константин работал с 2018 года, рассказали в Государственной службе занятости, где также подтвердили потерю.

"Он был высокопрофессиональным и ответственным специалистом, надежным коллегой, искренним и порядочным Человеком. Его вклад в общее дело, человечность и преданность работе навсегда останутся в нашей памяти", – отметили в Госслужбе занятости.

Там добавили, что на защиту родной земли Константин Сыса стал в самом начале полномасштабного вторжения РФ. Он сначала присоединился к одному из добровольческих формирований Сумской территориальной громады, затем был мобилизован в Нацгвардию.

О том, что Константин погиб, его семья узнала в конце января.

"В нашем сообществе снова тяжелая весть... 28.01.2026 года мама — Нина Сыса — получила сообщение из Винницкого центра СМЕ о совпадении ДНК по ее сыну. Сыса Константин Владимирович (позывной "КОС"), 04.04.1988 года рождения, пропал без вести 03.08.2024 в Донецкой области, Покровском районе, н.п. Ивановка. Протокол уже получен военной частью. Захоронение планируется на следующей неделе", – говорится в заметке на Facebook-странице Союза семей пропавших без вести Сумской области.

Дома воина ждали его несовершеннолетняя дочь Арина, жена Алина и мать Нина, которая тоже работала в коллективе Сумской областной службы занятости.

Герою навсегда останется 36 лет.

