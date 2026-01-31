'Сердцем понимал, что Украину надо защищать': в бою с врагом погиб 18-летний воин с Полтавщины. Фото

Защищая Украину, на Сумщине погиб молодой воин с Полтавщины Евгений Лукаш. Юноша подписал контракт с Вооруженными силами в марте прошлого года, потому что, как говорят на его малой родине, осознавал, что Украину надо защищать от врага.

В конце января Евгений принял свой последний бой, он несколько дней не дожил до своего 19-летия. О потере рассказали в Лубенском городском совете.

Что известно о Герое

Защищая Украину, отдал жизнь молодой воин с Полтавщины – Евгений Лукаш.

"Страшные известия, как птицы беды, стучат в дома земляков. 27 января 2026 года в результате атаки вражеского беспилотного летательного аппарата на Сумском направлении фронта погиб наш земляк – стрелок-помощник гранатометчика стрелковой роты батальона территориальной обороны воинской части, солдат Лукаш Евгений Анатольевич", – сообщили в Лубенском горсовете.

Будущий защитник родился 1 февраля 2007 года в селе Вязовок на Лубенщине.

Евгений окончил Лубенскую специальную школу. В профессионально-техническом училище №12 получил профессию маляра-штукатура. Далее же – принял самое важное решение в своей жизни.

"Его искреннее сердце понимало, что Украину надо защищать от врага. Поэтому в марте 2025 года он подписал контракт и стал в ряды Вооруженных Сил Украины. Коротким, но честным был его военный путь. Евгений был самым старшим в семье, поэтому всегда с любовью относился и заботился о своих младших сестрах и брате – пытался всех поддержать и помочь. Любил природу и рыбалку. Его искренней, доброй души будет очень не хватать родителям, сестрам, брату, бабушке. Наши искренние соболезнования всем родным и друзьям Воина. Покойся с миром, Герой!" – отметили на малой родине Героя.

В воскресенье, 1 февраля, Евгений Лукаш должен был отмечать свое 19-летие. Но за день до этого, 31 января, с ним навеки будут прощаться в Лубнах.

Прощание состоится в 12:00 на Владимирской площади города. А уже через час, около 13:00, начнется панихида в его родном селе Вязовок, после чего Героя похоронят на сельском кладбище.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на фронте погиб Герой из Славянска. Александру Акимочкину навсегда останется 40 лет. Свой последний бой он принял 11 января 2026 года вблизи села Доброполье на Гуляйпольском направлении.

Также стало известно, что на войне погиб лесовод из Черниговщины, который ушел на фронт добровольцем. Александр Билодид воевал за родную землю с Россией в 2014-2015 годах, и снова взял в руки оружие в первый же день полномасштабного вторжения РФ. Последний бой Герой принял на Сумщине ровно за месяц до четвертой годовщины начала большой войны, дома его ждали жена и 11-летний сын.

