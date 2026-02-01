Навсегда 54: на Покровском направлении погиб защитник с Прикарпатья. Фото

В боях за Украину погиб защитник из Ивано-Франковской области Руслан Дилетчук. Жизнь воина оборвалась 25 января на Покровском направлении.

Видео дня

Герой ушел в Вечность 54-летним. Трагическую весть сообщили в Тысменицком городском совете.

Что известно о Герое

Родился Руслан Дилетчук 19 мая 1971 года. Жил в городе Тысменица.

Когда именно он вступил в ряды Сил обороны, на малой родине воина не рассказали. Известно лишь, что солдат Дилетчук нес службу в должности водителя-сапера в одной из воинских частей.

"Героически погиб 25 января 2026 года вблизи населенного пункта Новофедоровка Покровского района Донецкой области. Тысменицкий городской совет выражает искренние слова соболезнования родным и близким Защитника, который отдал жизнь за Украину. Пусть Всевышний поможет пережить горькую боль тяжелой утраты", – отметили в Тысменицком горсовете.

Информации о дате встречи воина, который возвращается на щите, на малой родине, а также прощания с ним пока нет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в бою с врагом погиб 18-летний воин с Полтавщины. Контракт с ВСУ Евгений Лукаш подписал в марте прошлого года – через месяц после достижения совершеннолетия. Он, как рассказывают на малой родине защитника, "сердцем понимал, что Украину надо защищать".

Также стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Александр Миколенко. Последний бой защитник принял на Купянском направлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!