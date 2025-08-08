Начал свой боевой путь еще с АТО: после тяжелого ранения умер Александр Чернышов из Гайсина. Фото

В Днепропетровской больнице умер старший солдат Александр Чернышов из Гайсина Винницкой области. Воин получил тяжелые ранения в боях на Донбассе, за его жизнь боролись врачи, но чуда не произошло.

О смерти воина сообщило местное издание. Также о своем однопартийце рассказал глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко, отдав последнюю дань уважения Герою.

Александр Чернышев получил ранение 27 июля во время выполнения боевой задачи по сдерживанию вражеского наступления на Покровском направлении.

Медики делали все возможное, чтобы Александр выздоровел. Жители родной общины собирали средства на его лечение, родные, знакомые и все неравнодушные молились за жизнь защитника. Но к сожалению ранения оказались не совместимыми с жизнью.

"После тяжелого ранения ушел из жизни воин, молодой отец, наш друг и партиец из Гайсина Винницкой области, Александр Чернышев. Светлый... Мужественный... Побратим, на которого всегда можно положиться", – написал Порошенко о смерти воина.

8 августа община проведет Александра Чернышева в последний путь. Герою навсегда останется 28 лет.

Александр Чернышов родился в 1997 году в селе Куна Гайсинской общины.

Несмотря на молодой возраст Александр стал на защиту Украины еще во времена АТО.

В начале полномасштабного вторжения участвовал в обороне Киева, далее воевал в горячих точках фронта.

В боях под Белогоровкой в Донецкой области получил многочисленные ранения, а после восстановления вернулся на фронт – хотел быть рядом с собратьями, там, где тяжелее всего.

Однако на этот раз спасти жизнь воина врачам не удалось.

"Смерть оказалась сильнее, сердце Александра остановилось. Вечная память. Искренние соболезнования родным и близким.", – написал Порошенко.

