Бабье лето еще держит за руку: синоптик дала прогноз выходные

В ближайшие выходные в Украине будет преобладать теплая сухая погода. В южных регионах ожидаются сильнейшие порывы ветра.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко. Днем 8 сентября столбики термометров поднимутся до +24+28 градусов, ночью – до +12+18 градусов. Локальные дожди возможны на Днепропетровщине, отметила Диденко.

В Киеве 8 сентября также ожидается ясная теплая погода с температурой воздуха до +26 градусов.

"Бабье лето еще держит за руку летнюю погоду", – констатировала синоптик.

Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич также сообщил, что погода в Украине на выходных, 7 и 8 сентября, будет спокойной и умеренно теплой – температура воздуха будет днем колебаться от +23 до +31 градусов. В то же время, ночью будет заметно прохладнее по сравнению с предыдущими днями. Погодные условия будут определяться влиянием молодого и малоподвижного антициклона Quentin, который расположится над Восточной Европой.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что в Киеве лето 2024 заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август было зафиксировано 18 температурных рекордов.

– В Киеве 3 сентября зафиксировали временное ухудшение качества воздуха. Вероятной причиной этого пожары в экосистемах, в частности в Броварском районе Киевщины.

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