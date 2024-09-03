В Киеве зафиксировали временное ухудшение качества воздуха: названа причина

В столице во вторник, 3 сентября, зафиксировали временное ухудшение качества воздуха. Вероятной причиной этого пожары в экосистемах, в частности в Броварском районе Киевщины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В случае возникновения задымленности рекомендуется закрыть окна.

"В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха пожары в экосистемах. В частности – горение торфа в шести очагах общей площадью 3,74 га в Броварском районе Киевщины. Также пожар является возможной причиной неприятного запаха в столице", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что в случае появления задымленности рекомендуется закрыть окна, а также отказаться от прогулок и физической активности на открытом воздухе.

Следить за текущим состоянием качества воздуха по ссылке в приложении "Киев Цифровой".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области во вторник, 3 сентября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +31°С.

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