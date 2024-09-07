В некоторых регионах Украины станет прохладнее: чем удивит погода на выходных

Погода в Украине на выходных, 7 и 8 сентября, будет спокойной и умеренно теплой – температура воздуха днем будет колебаться от +23 до +31 градусов. В то же время, ночью будет заметно прохладнее по сравнению с предыдущими днями.

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Об этом говорится в прогнозе от метеоролога Игоря Кабильчича. Осадков в субботу и воскресенье почти не ожидается. Небольшие дожди возможны только на территории Крыма.

По его словам, в ближайшие дни погодные условия в Украине будут определяться влиянием молодого и малоподвижного антициклона "Quentin", который расположится над Восточной Европой.

Погода в субботу, 7 сентября

На западе в субботу ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от +10 до +15 градусов, днем от +26 до +31. В Карпатах ночью в столбики термометров опустятся до +5 градусов, днем прогнозируют от +20 до +25 градусов.

В северных областях будет преобладать солнечная погода без осадков. Ночью прогнозируют от +9 до +14, днем будет от +22 до +27 градусов.

В центральных регионах ожидается небольшая пасмурность, без осадков. Температура ночью от +12 до +17, днем до +28.

В южных, восточных областях и в Крыму переменная облачность, без осадков. Местами возможны порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от +14 до +19 градусов, днем от +23 до +28.

Погода в воскресенье, 8 сентября

На западе Украины погода будет облачной, без осадков. Ночью столбики термометров будут показывать от +7 до +12 градусов, днем около +28, а на Закарпатье до +31 градуса. В Карпатах ночью от +3 до +8, днем от +19 до +24.

На севере сохранится солнечная погода, без осадков. Ночью от +9 до +14; днем от +23 до +28 градусов. В центральных регионах ожидается небольшой дождь, без осадков. Температура воздуха ночью от +11 до +16, днем от +23 до +28 градусов.

На юге в воскресенье переменная облачность, без осадков, лишь в Крыму днем местами возможны небольшие дожди и грозы. Днем местами порывы ветра до 20 м/с. Температура воздуха ночью от +13 до +18 градусов, днем от +23 до +28.

В восточных областях ожидается солнечная погода без осадков. Ночью температура от +9 до +14, днем от +22 до +27 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали, что погода в Украине в сентябре будет похожа на августовскую. Первый месяц осени обещает быть теплым, а в течение сезона атмосферные процессы могут быть переменчивыми.

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