5 июня истекает срок прохождения ВВК для ограниченно годных: в Минобороны сказали, что будет с теми, кто не успел

Министерство обороны Украины не будет продлевать срок прохождения повторной военно-врачебной комиссии (ВВК) для военнообязанных с ограниченной годностью. Дедлайн истекает в четверг, 5 июня, и все те, кто не прошел ВВК, будут классифицироваться как нарушители правил воинского учета в особый период, их будут привлекать к административной ответственности и объявлять в розыск.

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Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире Радио Свобода. Он также объяснил, кто будет считаться нарушителем, а кто не будет попадать автоматически в розыск.

Лазуткин подтвердил, что 5 июня истекает срок прохождения ВВК для ограниченно годных.

"Насколько мне известно, пока речь не идет о продлении этого срока", – отметил спикер ведомства.

Однако, по его словам, не все мужчины, которые не успели пройти ВВК до этой даты, будут попадать автоматически в розыск. Те, кто начал этот процесс, смогут его завершить.

"Люди, которые начали уже этот процесс, они смогут пройти военно-врачебную комиссию и получить свой новый статус. Это не так критично, все с пониманием относятся к ситуации", – заверил Дмитрий Лазуткин.

Вместе с тем, многие военнообязанные с ограниченной годностью не изъявили желания повторно проходить ВВК и решили оставаться в "серой зоне", отметил спикер Минобороны.

"Тех, кто не прошел военно-врачебную комиссию, будут классифицировать как людей, которые нарушили правила воинского учета в особый период. И соответственно к ним будет применяться 210 статья Кодекса Украины об административных правонарушениях", – подчеркнул представитель оборонного ведомства.

По его информации, после повторного прохождения ВВК пока непригодными к военной службе признаны около 7% человек, еще 7% людей признаны полностью годными.

"Остальные – пригодны к службе в подразделениях обеспечения ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, в медицинских подразделениях и так далее", – отметил Лазуткин.

Как сообщал OBOZ.UA, ВВК не имеет права не учитывать выводы частных врачей. При прохождении военнообязанным гражданином военно-врачебной комиссии диагнозы, установленные в частных больницах, также будут учитываться. Если заключение государственного врача отличается от заключения частного, то врачи проводят консилиум и назначают дополнительные обследования.

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