'26 лет – это слишком рано, чтобы уйти': на фронте погиб украинский фиксер, который помогал французским журналистам снимать войну

Фиксер Антон Бондаренко, который сотрудничал с несколькими французскими телеканалами, погиб, защищая Украину на передовой. Сначала мужчина помогал иностранным журналистам документировать события российско-украинской войны, а впоследствии присоединился к рядам ВСУ.

О трагедии сообщает французский телеканал TF1 Info. Вспоминая защитника, там отметили, что он был для французских журналистов "гидом, переводчиком и спутником".

С началом полномасштабной войны Антон Бондаренко работал переводчиком и фиксером для иностранных журналистов: помогал им работать в Украине и организовывал работу съемочных групп. Впоследствии решил вступить в одну из украинских бригад.

В армии Антон Бондаренко имел позывной "Бандерас". Мужчина служил командиром 1 отделения 1 взвода оперативного назначения. Также исполнял обязанности главного сержанта 10 роты 4 батальона 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Нацгвардии Украины.

Воин пропал без вести в Харьковской области 15 сентября. Смерть Антона подтвердили недавно по результатам ДНК-экспертизы.

Воспоминания об Антоне Бондаренко

Шарлин Урель, репортер телеканала TF1 Info, которая сотрудничала с Антоном, поделилась собственными воспоминаниями о фиксере:

"Никакие слова никогда не сравнятся с болью и пустотой, которые ты оставляешь после себя, ты дал нам возможность документировать эту ужасную войну. Ты открыл мне двери своей страны, чтобы я могла лучше ее понять. 26 лет – это слишком рано, чтобы уйти. Ты захотел вступить в армию, чтобы защищать свою страну, ты больше не мог терпеть, как гибнут столько невинных. Ты был тем солнцем посреди темноты, а для меня – как маленький брат, которого я обещала защищать. Против войны ничего не поделаешь. Покойся с миром, мой Антон", – рассказала женщина.

Преподавательница Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Татьяна Качановская назвала своего ученика "неугомонным и страстным искателем смыслов".

"В прошедшем времени о нем говорить не могу", – добавила женщина.

"Антон никогда не боялся смерти, он боялся прожить жизнь вне достоинства. Но Антон – это и есть само достоинство и сама жизнь. "Любовь" и "долг" для него – глаголы. Во всем действенный, во всем настоящий, в каждом поступке – смелый и искренний. Интеллектуал с сердцем Воина. Юноша с волшебной-волшебной улыбкой", – поделилась Богдана Сахно, директор Всеукраинского учебно-научного центра шевченковедения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

