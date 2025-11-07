Навеки 34: во время боя в Донецкой области погиб Герой с Волыни. Фото

Украина продолжает терять своих лучших сыновей на несправедливой войне. На этот раз печальная весть пришла в Волынскую область. В Донецкой области погиб Герой Александр Пекный.

Об этом сообщили в Подгайцевской территориальной общине. Отмечается, что погибшему воину навеки 34 года.

"Община в скорби. С невыразимой скорбью сообщаем, что 27 октября 2025 года во время боя в районе населенного пункта Затишок Покровского района Донецкой области погиб наш земляк, солдат Пекный Александр Александрович (29.12.1990 г.р.)", – говорится в сообщении.

В громаде добавляют, что воин мужественно выполнил свой долг, отдав жизнь за свободу и независимость Украины.

"Склоняем головы в глубокой скорби и выражаем соболезнования семье Героя, собратьям и всем, кто знал Александра. Призываем всех достойно почтить Защитника", – призвали в обществе.

Чин похорон будет происходить так:

– Церемония прощания состоится 7 ноября.

– Ориентировочно в 11:30 тело Героя будут забирать от Волынского областного бюро судебно-медицинской экспертизы (г. Луцк, ул. Стефаника).

– Затем Героя будут везти в родной дом в селе Лище (ул. Вишневая, 20).

– В общине призвали всех присоединиться к формированию "Живого коридора" и встретить кортеж с погибшим Героем от въезда в село Лище (по ул. Молодежная), далее по ул. Вишневая до дома №20, где состоится лития (ориентир: до магазина "Лищанец").

– После литии пеший ход будет сопровождать Героя по улицам Молодежная и Школьная в церковь Рождества Иоанна Крестителя, где будет совершено Чин похорон.

– Похоронят Защитника на кладбище, расположенном на улице Школьной в родном селе. О возможных изменениях сообщим дополнительно.

"Придите и отдайте последний долг нашему Герою-земляку! Вечная память, почет и слава!" – резюмировали печальное известие в громаде.

