'Умел заряжать людей энергией': на фронте погиб защитник с Днепропетровщины, который до большой войны снимался в фильмах. Фото

В боях за Украину погиб воин из Покрова Николай Кикоть. До полномасштабного вторжения он был актером, снимался в кино, потом же вступил в ряды Вооруженных сил Украины, служил в роте ударных БпЛА.

Дома Героя ждали жена и двое детей, в Покрове у него осталась мама. О потере сообщили в исполнительном комитете Покровского городского совета.

Что известно о Герое

"Опять потеря... Погиб наш земляк Николай Кикоть — мужественный воин и талантливый актер. Николай Викторович отдал свою жизнь за Украину, защищая родную землю в составе роты ударных беспилотных авиационных комплексов", – рассказали в Покровском горсовете.

Последний бой Николай Кикоть принял 1 июня 2025 года вблизи населенного пункта Серебрянка Бахмутского района, выполняя боевое задание. Воин погиб в результате вражеской атаки FPV-дрона. С тех пор и до октября считался пропавшим без вести.

Родился будущий защитник 7 сентября 1990 года в Покрове. В родном городе окончил школу. Далее же поступил в Киевский национальный университет культуры и искусств, где получил образование по специальности театральное искусство.

"Имел роли в сериалах, фильмах, был ведущим мероприятий, умел заряжать людей энергией, создавать настроение, быть душой коллектива. Но больше всего он оставался Человеком — добрым, светлым, настоящим. Любил свою землю и хотел видеть ее свободной. Николай имел прекрасную семью, вместе с женой воспитывал сына Кирилла и дочь Кристинку. В родном Покрове его ждала мама — Надежда Николаевна", – рассказали на малой родине Героя.

Похоронили Николая Кикотя 1 ноября в Киеве: в столице он жил на протяжении последних лет.

"Память о Николае Кикоте навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и любил. Его улыбка, доброта, талант и преданность делу будут жить в воспоминаниях друзей, побратимов, близких. Безграничное уважение павшему Защитнику! Вечная память Николаю Кикотю и каждому Герою, которые отдали жизнь за мирное будущее Украины и каждого из нас", – отметили в исполкоме Покровского горсовета.

Воину навеки останется 34 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время боя в Донецкой области погиб Герой с Волыни. Жизнь Александра Пекного оборвалась вблизи населенного пункта Затишок на Покровском направлении 27 октября. В декабре ему должно было исполниться 35 лет.

