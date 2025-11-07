Склоним головы в скорби: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Шекера. Фото

Во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб военный из Белой Церкви Киевской области Андрей Шекера. Сердце защитника Украины остановилось 30 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Что известно о защитнике Украины

"Белоцерковская община получила печальную весть: погиб наш земляк – сержант Андрей Шекера (1992 года рождения)", – говорится в сообщении.

Андрей Сергеевич служил стрелком-помощником гранатометчика аэромобильной роты одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 30 октября вблизи населенного пункта Шахово Покровского района Донецкой области в результате минометного обстрела противника.

Герой до конца был верен военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Отдали жизнь за Украину

На фронте в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Ирпеня Киевской области Вадим Лихацкий. Жизнь защитника Украины оборвалась 28 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Антон Кац. Воин отдал свою жизнь за Украину 12 ноября 2024 года в Донецкой области.

