13-летнего подростка, который помогал спасать людей из горящего автобуса в Сумах, отметили наградой. Видео

13 апреля в Сумах 13-летний Кирилл Ильяшенко стал героем, спасая пассажиров из горящего автобуса во время российской ракетной атаки. Несмотря на ранения, он не растерялся и, проявив невероятное мужество, помог людям выбраться из опасного транспорта. Его героизм не остался незамеченным — Кирилл получил Почетную награду и путевку на отдых в Болгарии.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале городской голова Сум Артем Кобзарь. По словам мэра, этот поступок стал настоящим символом героизма среди молодежи и показал, что даже в самых опасных ситуациях, когда кажется, что все потеряно, люди могут найти в себе силы помочь другим.

"Мы безмерно гордимся нашими юными героями. Один из них – 13-летний Кирилл Ильяшенко, о котором уже знает вся Украина благодаря его смелому и мужественному поступку. От имени Сумского городского совета мы наградили Кирилла Почетной наградой Сумского городского совета "За заслуги перед городом III степени", – сообщил Кобзарь.

Кроме этой важной награды, Кирилла ждал еще один приятный сюрприз – бесплатная путевка в Болгарию на двухнедельный отдых в детский лагерь "Мандарин", что стало отличным подарком от туристической компании "Элита-Тур". Это не только признание его мужества, но и поддержка для мальчика, который пережил такие страшные события.

Напомним, Кирилл Ильяшенко во время ракетной атаки ехал в автобусе с мамой на тренировку. В критический момент, когда большинство пассажиров охватила паника, Кирилл проявил решительность: он выбил окно, разблокировал двери и помог другим людям выбраться из горящего транспортного средства. После этого парень не остался в стороне и помогал спасать раненых на улице.

Как сообщал OBOZ.UA, российская ракетная атака по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля, произошла менее чем через две минуты после объявления воздушной тревоги. Одна из ракет взорвалась в воздухе и была начинена осколочными элементами, из-за чего жертв среди мирных жителей стало еще больше. В результате удара РФ баллистикой погибли как минимум 34 человека, еще 117 получили ранения.

Также в Национальной полиции Украины показали первые минуты после российского ракетного удара по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля.

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