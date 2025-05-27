Журнал Charlie Hebdo обратился в суд из-за 'обложек' с Зеленским и Макроном: что случилось и при чем здесь Путин

Известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo обратился в суд с иском о распространении в сети Х фейковых "обложек" этого издания. Редакция насчитала по меньшей мере 15 таких "обложек", имеющих целью очернить Украину, высмеять поддержку, которую оказывает Европа и в частности Франция украинскому народу, а также тиражируют слухи о "сексуальной идентичности" первой леди Франции Бриджит Макрон.

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В Charlie Hebdo в заявлении, обнародованном 26 мая, отметили, что осуждают российскую агрессию и преступления кремлевского диктатора Владимира Путина – и подозревают, что появление фейковых "обложек" является частью агрессивной пропагандистской кампании РФ. По словам юриста издания, которого цитирует Le Figaro, фейки создаются в промышленных масштабах.

Заявление об обращении в суд из-за фейковых "обложек" в редакции опубликовали под названием "Нет, Путин не новый директор Charlie Hebdo".

В заявлении указано, что издание Charlie Hebdo подает жалобу на неизвестное лицо за около пятнадцати поддельных обложек, на которых использованы графические коды газеты, общей чертой которых является поддержка политики Путина.

"Все обложки, которые вы видите на этой странице, являются подделками. Их не создавал Charlie Hebdo, хотя на них изображен его логотип. Уже некоторое время мы наблюдаем появление в интернете "первых полос", имитирующих стиль газеты и бесстыдно использующих подпись ее карикатуристов. Кто является виновниками этого обмана? Пока мы не знаем, и поэтому решили подать жалобу на неизвестное лицо за подделку. Потому что все эти кропотливые имитации обложек Charlie Hebdo имеют одну общую черту: они порочат Украину, высмеивают поддержку Владимира Зеленского Европой и Францией, а иногда распространяют слухи о сексуальной идентичности Брижит Макрон. Интересно, не сам ли Путин их заказал", – говорится в тексте.

В коллективе сатирического журнала признали, что осознают, насколько мизерными являются шансы на то, что создателей фейковых "обложек" удастся найти и привлечь к ответственности. Однако несмотря на это обращаются в суд не только с надеждой на начало расследования и установления заказчиков, но и, прежде всего, для защиты редакционной политики и убеждений редакции. Ведь эти карикатуры "могут ввести в заблуждение неосведомленных читателей, заставив их поверить, что Charlie Hebdo разделяет те же взгляды, что и Путин и его клика".

"Те, кто подделывал первые полосы Charlie Hebdo, даже заменили голову Путина на голову Зеленского на обложке специального издания, которое сейчас продается в киосках. Это может показаться банальной вещью, но авторы этой манипуляции надеются заставить людей думать, что Charlie Hebdo – это пропутинская и антизеленская газета. Пропаганда работает на полную мощность, и было бы ошибкой и в дальнейшем недооценивать ее вредное влияние", – говорится в заявлении Charlie Hebdo.

Коллектив журнала считает, что Москва решила использовать Charlie Hebdo для распространения своей пропаганды

"Многочисленные отчеты и расследования продемонстрировали, что военная машина Путина является также медийной военной машиной, которая не остановится ни перед чем, чтобы повлиять на общественное мнение в демократических странах. Эти жалкие рисунки являются частью этой стратегии промывки мозгов. Во Франции и Европе достаточно СМИ и журналистов, которые подают московский пропагандистский суп, чтобы никто не поверил, что Charlie Hebdo делает то же самое", – отмечается в заявлении.

Факт иска в суд подтвердил юрист Charlie Hebdo Ричард Малка в комментарии Le Figaro

"Существует почти промышленный подход, который набирает обороты, с многочисленными первыми полосами очень хорошего качества. Можно ошибиться, если не знать редакционной линии газеты. За этим стоит намерение, которое явно похоже на пророссийскую пропаганду", – подчеркнул он.

В издании считают, что упомянутые фейки "направлены в первую очередь на российскую общественность, чтобы заставить ее поверить, что Charlie Hebdo является антизеленским и пропутинским". Они распространяются "преимущественно в сети обмена сообщениями Telegram" и на X для новейших, и "сопровождаются подписями или комментариями, написанными на русском языке", отмечается в жалобе, с которой ознакомились некоторые западные СМИ, в частности AFP.

"Иск против X за преступление подделки был подан в Парижский суд с целью установления "по крайней мере авторов и, возможно, спонсоров этой пропаганды", – отмечает Le Figaro.

Напомним, ранее в украинской разведке рассказали, как спецслужбы РФ вербуют украинцев за рубежом через церкви.

"Часть из 6,5 млн украинцев, которые в связи с войной выехали за границу, подпадает под влияние российской церкви. Российские попы – уже не просто попы, это агенты. Они поехали в Европу на задание. Под прикрытием их Службы внешней разведки или ФСБ", – отметили в Службе внешней разведки.

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