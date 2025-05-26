"Российские попы - это агенты": в разведке рассказали, как спецслужбы РФ вербуют украинцев за рубежом через церкви

Граждане Украины, которые выехали за границу из-за российского полномасштабного вторжения, могут быть завербованы спецслужбами России с помощью русской церкви. Российские попы могут быть агентами ФСБ.

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Об этом сказал глава Службы внешней разведки Олег Иващенко в интервью Укринформу. По его словам, часть украинцев в Европе подпадает под влияние церкви государства-агрессора.

"Часть из 6,5 млн украинцев, которые в связи с войной выехали за границу, подпадает под влияние российской церкви. Российские попы – уже не просто попы, это агенты. Они поехали в Европу на задание. Под прикрытием их Службы внешней разведки или ФСБ", – сказал он.

Иващенко отметил, что есть конкретный случай в одной из стран Северной Европы. Там РПЦ из Европы передает средства жертвам на временно оккупированных территориях Украины.

По его убеждению, украинцев за рубежом вербовать в церкви.

"Люди выехали – в Польшу, Германию, Италию, Черногорию – кто куда. А там тоже россияне. Когда на нашей территории граждан от влияния российских спецслужб в церкви оберегает Служба безопасности, то люди, которые выехали за границу, не защищены, они под законами той страны, куда выехали. И это проблема, потому что их могут вербовать, влиять на них, использовать. Надо быть осторожными", – предупредил он.

Глава СВР добавил, что Украина работает с партнерами для противодействия таким вербовкам, но делать это сложно.

"Но здесь сложно – это сфера, где закон очень тонкий. В церкви священник не говорит прямо идти шпионить, он внушает. И человек уже под влиянием. Это информационное оружие. Там работают спецслужбы, и мы это понимаем. Кстати, когда в Украине был руководитель разведки этой страны, мы подробно разбирали этот кейс", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине деятельность РПЦ (и организаций, аффилированных с ней) запрещена, однако сами церкви не закрывались. Украинская власть не преследует священнослужителей из-за их веры, но, напомнил президент, московскую церковь контролируют российские спецслужбы.

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