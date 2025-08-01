'Заявления не имеют никакого значения': Рубио высмеял угрозы Медведева

Угрозы, которые озвучивает экс-президент, а ныне заместитель председателя Совета безопасности России ДмитрийМедведев относительно ядерной войны, ничего не стоят. Сам он не является важной политической фигурой и не влияет на важные решения. А Россия не смогла бы противостоять не только Соединенным Штатам, но и странам Европы в случае реальной войны.

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Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Fox Radio. Он открыто высмеял угрозы Медведева, отметив, что ядерная война между США и Россией – это точно не то, что когда-нибудь увидит мир.

По словам Рубио, Дмитрий Медведев не играет большой роли в российской политике, поскольку не принимает решений и не участвует ни в каких встречах или переговорах, которые происходили.

Госсекретарь США отметил, что на самом деле Медведев не был полноценным президентом, а лишь "временным заместителем" Путина. Поэтому не стоит воспринимать его слова серьезно.

На вопрос журналиста, считает ли он, что Россия способна противостоять Соединенным Штатам, Марко Рубио ответил, что сомневается в возможности развития такого конфликта.

Госсекретарь отметил, что неядерными средствами Россия никому не способна противостоять, тем более США. По его словам, россиянам трудно воевать даже в Украине, которая имеет самую большую армию в Европе, хотя и не была такой на момент полномасштабного вторжения.

"Я не думаю, что есть сомнения, что обычными военными возможностями россияне не смогли бы противостоять Соединенным Штатам или, честно говоря, многим странам Европы, если на то пошло. Я думаю, что им было бы трудно", — сказал американский чиновник.

Также Марко Рубио отметил, что россияне плохо владеют даже обычным оружием. Поэтомуне стоит волноваться относительно ядерного, поскольку россияне никогда на это не осмелятся.

"Поскольку россияне не очень хорошо владеют обычным оружием, им почти неизменно придется полагаться на какие-то другие средства, такие как тактическое ядерное оружие на поле боя. Но нам даже не стоит об этом думать, потому что это не является правдоподобным или, честно говоря, невозможным ни для одной из сторон", – подытожил госсекретарь США.

Напомним, 28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что он решил изменить условия своего ультиматума для российского диктатора Путина и сократит 50-дневный срок, который дал ему на прекращение огня в Украине, до 10 дней. Трамп отметил, что очень разочарован главой Кремля.

Такой поворот событий не понравился Кремлю и на арену выпустили Медведева. Марионетка российского диктатора пригрозил США войной.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп резко отреагировал на угрозы Медведева. Американский президент посоветовал украинофобу следить за словами.

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