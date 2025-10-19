'Зависят от многих факторов': в Армении сказали, когда могут подать заявку на вступление в ЕС

Армения может официально подать заявку на вступление в Европейский Союз уже в ноябре этого года. А может – и в ноябре следующего года. Сроки подачи официальной заявки на вступление в ЕС зависят от многих факторов, рассказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Видео дня

Так или иначе, по словам армянского дипломата, Армения "уже начала активную работу" с ЕС. Об этом он рассказывал в интервью DW.

Что сказал дипломат

Арарат Мирзоян сослался на закон, который "обязывает правительство Армении стремиться к вступлению в Европейский Союз и осуществлять политику евроинтеграции".

"Когда мы подадим заявку (на вступление в ЕС – OBOZ.UA.), я не могу сказать точно. Возможно, в следующем месяце, а может, в следующем году. Это зависит от многих факторов", – сказал он.

Глава армянского МИД отметил, что власти Армении активно сотрудничают с ЕС, в частности "углубили двусторонние отношения и сотрудничество в ключевых направлениях".

Что предшествовало

Еще в январе 2025 года правительство Армении приняло закон, на который ссылается Арарат Мирзоян – закон о начале процесса вступления страны в Европейский Союз. Он был одобрен в парламенте Армении.

В то же время премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что решение о присоединении к ЕС может быть принято только на референдуме. Такой референдум власти страны еще не проводили.

Отношения Армении и ЕС

"Мы уже начали процесс упрощения визового режима. По моему мнению, он продвигается вполне успешно. Также ведем переговоры по нескольким новым документам и завершили работу над новой программой партнерства", – в свою очередь рассказал Арарат Мирзоян.

Однако, отвечая на вопрос о сроках возможного введения упрощенного визового режима с Евросоюзом, Мирзоян также был неутешительным. В частности, он отметил, что этот процесс может длиться от одного до двух лет, причем назвал второй срок более реалистичным.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе в Белом доме состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. При посредничестве президента США Дональда Трампа они подписали историческое трехстороннее мирное соглашение.

Правда, американский лидер считает, что вместо Армении примирил с Азербайджаном Албанию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!