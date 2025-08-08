'35 лет враждовали, а теперь друзья': Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение при посредничестве Трампа. Видео

В пятницу, 8 августа, в Белом доме состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. При посредничестве американского лидера Дональда Трампа они подписали историческое трехстороннее мирное соглашение.

Трамп заявил, что Армения и Азербайджан договорились восстановить дипломатические отношения и бессрочно прекратить военное противостояние. Теперь это соглашение должны ратифицировать парламенты обеих стран.

"35 лет назад они поссорились, а теперь они друзья. Я думаю, у них будут замечательные отношения, я не имею никаких сомнений", – сказал президент США.

Трамп выразил надежду, что Азербайджан и Армения теперь будут дружить. "Если не будут, пусть позвонят мне, я попробую помочь. Но я надеюсь, что они будут дружить, и будут встречаться непосредственно друг с другом", – отметил он.

Кроме того, политик заверил, что Армения и Азербайджан могут рассчитывать на его вмешательство, если одна из сторон нарушит мирные договоренности.

Что предусматривает подписанное соглашение

По словам Трампа, Армения и Азербайджан привержены полному прекращению огня, уважению суверенитета друг друга и открытию торговли.

Он также объявил, что "Путь Трампа" позволит Азербайджану получить доступ к Нахичевани (эксклав Азербайджана) при полном уважении к суверенитету Армении. Участок Зангезурского коридора, проходящий через территорию Армении, передается американской компании на 99 лет.

"Я не просил об этом, но для меня большая честь, что маршрут назван в мою честь", – заявил лидер США.

Он также объявил, что США снимают ограничения на свое военное сотрудничество с Азербайджаном. Поправка 907 к "Акту в поддержку свободы" была принята Конгрессом США в 1992 году и запрещала любую военную помощь правительству США Азербайджану. Теперь она заморожена.

Трамп хочет быть миротворцем

Ранее о том, что Трамп примет в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана, сообщали СМИ. Они отмечали, что президент США стремится поспособствовать заключению мирного соглашения между двумя странами, которые уже несколько десятилетий находятся в состоянии конфликта.

Высокопоставленные чиновники Белого дома говорили, что эта встреча является последним примером усилий Трампа, направленных на прекращение международных конфликтов и получение за это признания.

В итоге 8 августа Алиев и Пашинян после подписания соглашения заявили о своем намерении совместно выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.

Дополняется...