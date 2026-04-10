'Загружаем корабли лучшим оружием': Трамп дал Ирану 24 часа на переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что ближайшие 24 часа станут решающими для оценки переговоров с Ираном, и в случае их провала Вашингтон готов возобновить удары. По его словам, американские военные уже готовятся к возможному обострению.

Об этом пишет New York Post со ссылкой на интервью Трампа. Он подчеркнул, что результат переговоров станет понятным уже примерно через сутки.

По словам американского лидера, США перевооружают свои военные корабли "лучшим вооружением", чтобы в случае необходимости быстро возобновить атаки.

"У нас происходит перезагрузка. Мы загружаем корабли лучшим оружием, которое когда-либо создавали, даже лучше, чем то, которое мы использовали для уничтожения иранского урана", – заявил президент США.

Трамп подчеркнул, что если договоренности достичь не удастся, американская сторона применит это вооружение "очень эффективно".

Переговоры в Пакистане

В Исламабад уже направляется делегация США, которую возглавляет вице-президент Джей Ди Венсом. В переговорах также примут участие спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Иран на переговорах будут представлять глава МИД Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Дональд Трамп также выразил сомнения относительно искренности иранской стороны, отметив, что Тегеран делает противоречивые заявления относительно своей ядерной программы. Он добавил, что в ближайшее время станет понятно, удастся ли достичь соглашения.

Напомним, Соединенные Штаты Америки и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня с целью начать переговорный процесс. США и Иран проведут переговоры в Пакистане в эту субботу, 11 апреля.

В Иране заявили об изменении своего дипломатического вектора в мирных переговорах с США, поскольку не доверяют американской стороне. В Тегеране заявили, что теперь будут проявлять гораздо большую осторожность, чем в предыдущем мирном процессе.

