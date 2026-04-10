'Лучше этого не делать': Трамп требует от Ирана не взимать плату с танкеров за прохождение через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп назвал "позорным" продолжение блокирования Ираном Ормузского пролива. По его словам, обеспечение свободного судоходства там является частью будущего "соглашения" между Вашингтоном и Тегераном.

Также Трамп требует у Ирана прекратить взимать плату с танкеров за прохождение через Ормуз. Об этом он написал в своей сети Truth Social.

Что сказал Трамп

Президент США раскритиковал Иран за затруднение судоходства в Ормузском проливе.

"Иран крайне плохо, а некоторые сказали бы бесчестно, справляется с задачей обеспечения беспрепятственного прохода нефти через Ормузский пролив. Это не соответствует достигнутому нами соглашению!" – заявил Трамп.

Какое соглашение имеет в виду, президент США не уточнил. Переговоры американской и иранской делегаций, инициированные Пакистаном, не дошли еще даже до первой встречи – не говоря уже о согласовании конкретных условий и определении, на каких условиях будет завершена война.

Возмутили Трампа также сообщения, что Иран собрался "подзаработать" на Ормузе

"Есть сообщения о том, что Иран взимает плату с танкеров, которые проходят через Ормузский пролив. Лучше бы этого не было, а если так, то лучше бы им прекратить это сейчас!" – в очередной раз пригрозил Тегерану американский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Трамп снова изменил мнение по Ормузскому проливу. В Белом доме подтвердили, что Штаты отвергают любые сборы Тегераном денег за проход нефтяных судов мимо берегов Ирана. Американский лидер хочет, чтобы Ормузский пролив был открыт для всех нефтяных танкеров и транспорта, перевозящего сжиженный природный газ.

