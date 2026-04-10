За дружбу с агрессором надо платить: Сербии грозит потеря 1,5 млрд европейских средств из-за связей с Россией

Европейский Союз может сократить или полностью приостановить финансовую поддержку Сербии объемом до 1,5 млрд евро. Причиной является обеспокоенность Брюсселя состоянием демократии в стране и ее политическим курсом, который все больше отдаляется от европейских стандартов.

Окончательное решение зависит от оценок международных институтов. Об этом сообщает Politico.

В Еврокомиссии усилились дискуссии относительно возможного пересмотра финансовой помощи Сербии, которая как страна-кандидат получает средства в рамках программ поддержки реформ и развития. Европейские чиновники все чаще выражают обеспокоенность из-за законодательных инициатив Белграда, которые могут подрывать независимость судебной системы, а также из-за давления на медиа и гражданское общество.

Дополнительным фактором стала внешнеполитическая позиция Сербии. Страна не спешит согласовывать свою политику с санкционной и дипломатической линией ЕС в отношении России, что вызывает критику со стороны Брюсселя. Также европейские чиновники обращают внимание на риторику сербского руководства, которая иногда носит антиевропейский характер.

Важную роль в решении ЕС может сыграть заключение Венецианской комиссии по спорным реформам в сфере правосудия. Если документ будет отрицательным, это может стать формальным поводом для сокращения финансирования.

В то же время представители Сербии уверяют, что страна остается преданной курсу на вступление в ЕС и готова учитывать рекомендации европейских институтов. В Белграде также выражают надежду, что до реального прекращения финансирования дело не дойдет.

Европейский Союз остается ключевым донором для Сербии. Только за последние годы страна получила сотни миллионов евро грантовой помощи и имеет доступ к значительным финансовым ресурсам при условии выполнения реформ.

