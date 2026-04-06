В Сербии заявили о волне дезинформации из-за инцидента со взрывчаткой возле стратегического газопровода и упомянули Украину

В Сербии раскрыли подробности истории с обнаружением взрывчатки вблизи газопровода "Турецкий поток" на сербско-венгерской границе. В ее закладке подозревают группу мигрантов, информацию о подготовке акта саботажа сербская разведка получила некоторое время назад.

Об этом заявил руководитель военной контрразведки Сербии Джуро Йованич, сообщает сербский общественный вещатель РТС. Он также отрицает наличие доказательств, которые дали бы сейчас возможность говорить о причастности к закладке взрывчатки Украины.

Подробности операции, проведенной сербскими силовиками

Директор Агентства военной контрразведки (VBA) Сербии Джуро Йованич рассказал об операции по поиску взрывчатки вблизи городка Канижа неподалеку от границы с Венгрией.

Он заявил: военная контрразведка месяцами предупреждала власти страны, что газовая инфраструктура может находиться под угрозой – однако представители власти не очень верили в такой сценарий.

"В течение месяцев мы указывали Верховному главнокомандующему, президенту Александару Вучичу, а также руководству государства, что нечто подобное может произойти. Честно говоря, мы столкнулись со скептицизмом, неодобрением, несогласием. Как и в случае, когда нам пришлось представить соответствующие показатели того, что газовая инфраструктура может быть под угрозой", – заявил Йованич.

Что касается операции по обнаружению взрывного устройства, ей, по словам Йованича, предшествовала "хорошая работа на местах".

"У нас была информация, что человек из группы мигрантов будет пытаться саботировать газовую инфраструктуру. Это лицо точно задержат. Вопрос лишь в том, продлится ли расследование три дня или несколько месяцев", – заявил Йованич.

По его словам, непосредственной операции предшествовала "качественная оперативная работа на местах и хороший обмен информацией с другими службами".

Йованич отрицает наличие доказательств причастности Украины

Руководитель военной контрразведки отметил распространение в информационном пространстве "дезинформации" о том, что военнослужащие сербской армии будут работать "на какую-то другую или третью сторону, находя украинскую взрывчатку и обвиняя украинцев в организации диверсий". Сейчас никаких оснований, чтобы говорить о причастности Украины, по его словам, нет.

Более того: даже установление страны-производителя найденных боеприпасов не указывает ни на заказчика, ни на исполнителя.

"Это неправда. Что значит, кто изготовил взрывчатку? Это не означает, что он ее заказал или выполнил (закладку. – Ред.), – сказал Йованич.

Он подчеркнул, что найденные на месте происшествия боеприпасы имеют американское происхождение.

"Мы нашли: взрывчатку, специально упакованную, герметично закрытую, капсулы-детонаторы, специально подготовленные и упакованные для транспортировки, а также детонирующий запал и соответствующие инструменты и оборудование для подготовки этой взрывчатки к осуществлению диверсии. Я раскрою вам деталь из расследования, маркировка на взрывчатке свидетельствует о том, что она была изготовлена в США", – заявил директор VBA.

Известно, что Высшая прокуратура в Суботице квалифицировала дело с минированием газопровода по статьям о "несанкционированном производстве, ношении и обороте оружия и взрывчатых веществ" в сочетании с "уголовным преступлением диверсии".

На месте происшествия были найдены два рюкзака и два больших пакета взрывчатки с запалами, также, по словам президента Сербии Александара Вучича, "есть другие следы".

В Министерстве обороны Сербии объявили, что сотрудники сил безопасности продолжают свою работу на местах в муниципалитете Канижа с целью поиска дополнительных доказательств, а также установления и привлечения к ответственности лиц, которые могут быть связаны с этим событием.

Сербские власти назвали обнаружение взрывчатки "серьезным инцидентом в сфере безопасности, который может иметь далеко идущие последствия для энергетической стабильности Сербии и региона".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о взрывчатке рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию. Об этом главе венгерского правительства якобы сообщил по телефону Вучич.

Орбан также созвал экстренное заседание Совета по национальной безопасности в связи с инцидентом.

Примечательно, что за несколько дней до этого представители оппозиции к Орбану описывали возможный сценарий "операции под чужим флагом", которую, предупреждали они, венгерский премьер по совету "консультантов" из российских спецслужб мог готовить для переноса выборов. Этот сценарий предусматривал закладку взрывчатки возле газопровода именно на приграничной территории Сербии, дальнейшие обвинения от официального Будапешта в адрес Украины и возможную отсрочку парламентских выборов, назначенных на 14 апреля, из-за возникших "угроз".

После появления информации о "минировании газопровода" в МИД Украины отреагировали: там подчеркнули, что Украина не имеет к произошедшему никакого отношения, а также отметили, что Киев, в отличие от Москвы, не вмешивается в венгерский избирательный процесс.

