'Я считаю, что США завершили финансировать войну в Украине': Вэнс в очередной раз заговорил о мире

Соединенные Штаты Америки завершают финансирование войны в Украине. Таким образом Белый дом хочет достичь мирного урегулирования этого конфликта.

Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он также отметил, что Вашингтон попытается найти какое-то согласованное решение, с которым смогут жить как украинцы, так и россияне.

"В конце дня, вероятно, и украинцы, и россияне будут недовольны", – добавил он не разглашая подробностей.

О чем еще говорил Вэнс:

– Путин говорил, что никогда не сядет за стол переговоров с Зеленским, а Трамп изменил это.

– Мы сейчас на том этапе, когда планируем, когда трое лидеров (Трамп, Зеленский и Путин) смогут сесть и обсудить завершение этого конфликта.

"Я не считаю продуктивной встречу Путина с Зеленским перед разговором с Трампом", – добавил Вэнс.

Также он подчеркнул, что Штаты сохраняют открытый диалог с Украиной и Зеленским.

"Президент США Дональд Трамп не уверен в успехе переговоров по Украине, но считает необходимым дать им шанс", – резюмировал свое мнение Вэнс.

Впрочем, сейчас США работают над тем, чтобы согласовать время, когда Путин и Зеленский смогут сесть за стол переговоров и обсудить завершение "конфликта".

Напомним, что 31 июля 2025 года комитет Сената США по ассигнованиям одобрил законопроект об оборонных расходах на сумму 852 миллиарда долларов, что на 21,7 миллиарда больше запроса администрации президента Дональда Трампа. В документе предусмотрено около 1 миллиарда долларов на поддержку Украины, несмотря на просьбу Белого дома исключить это финансирование.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут поставлять странам НАТО технику, и те смогут делать с этим военным оборудованием "то, что хотят". В первую очередь речь будет идти о помощи для Украины.

Кроме того, президент США Дональд Трамп хотел до 8 августа заключить соглашение о прекращении войны России в Украине. Его страна была готова принять дополнительные меры для обеспечения мира.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что лидеры ЕС призвали Трампа защищать интересы Украины и Европы. В совместном заявлении, обнародованном ночью 10 августа, они отметили, что менять границы силой в современном мире – недопустимо.

