Комитет Сената США поддержал выделение $800 млн для Украины – Reuters

Комитет Сената США по ассигнованиям одобрил законопроект об оборонных расходах на сумму 852 миллиарда долларов, что на 21,7 миллиарда больше запроса администрации президента Дональда Трампа. В документе предусмотрено около 1 миллиарда долларов на поддержку Украины, несмотря на просьбу Белого дома исключить это финансирование.

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Решение комитета поддержали 26 сенаторов против трех, и теперь законопроект будет вынесен на рассмотрение полного состава Сената. Об этом пишет Reuters.

Сколько могут выделить на помощь Украине

Финансирование включает 800 миллионов долларов для Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) и 225 миллионов долларов для Балтийской инициативы безопасности, значительная часть которой также идет на помощь Украине в войне против России.

Сенатор-республиканец Митч Макконнелл заявил, что обе последние администрации недооценили вызовы, с которыми сталкиваются США.

"Не только предыдущая администрация, но и эта администрация недооценила уровень вызовов, с которыми мы сталкиваемся", – отметил сенатор Митч Макконнелл из Кентукки, который возглавляет подкомитет по вопросам обороны комиссии. По его словам, сокращение поддержки Украины ослабит возможности американских военных готовиться к современным конфликтам.

Сенатор от Демократической партии Крис Кунс уточнил, что общий объем помощи Украине составляет около 1 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что война в Украине стала наиболее интенсивным конфликтом с использованием дронов в истории, и США получают ценный опыт благодаря сотрудничеству с украинскими военными.

Новый законопроект должен одобрить Сенат в полном составе

Запрос бюджета Трампа и законопроект, принятый Палатой представителей ранее в этом году, не предусматривали финансирование USAI, которая выделяет средства на разведку безопасности, обучение, оборудование и поставки для Украины. При этом президент США неоднократно выражал недовольство тем, что Москва не соглашается на прекращение огня, и даже установил дедлайны для России, угрожая новыми санкциями.

Чтобы законопроект о 852 миллиардах долларов для Министерства обороны на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2026 года, вступил в силу, его должен одобрить полный состав Сената и согласовать с документом Палаты представителей, где не было помощи Украине и речь шла о расходах Пентагона в размере 831,5 миллиарда долларов. После этого документ отправят в Белый дом, где Трамп либо подпишет его, либо наложит вето.

Что предшествовало

Двое ведущих сенаторов-республиканцев в среду, 30 июля, представили план, который позволит союзникам финансировать поставки Украине американского оружия и военного оборудования. Речь идет о законопроекте Peace Act, авторами которого являются Роджер Уикер и Джим Риш. Он предусматривает реализацию предложения президента Дональда Трампа по привлечению миллиардов долларов в год для финансирования военных действий.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут поставлять странам НАТО технику, и те смогут делать с этим военным оборудованием "то, что хотят". В первую очередь речь будет идти о помощи для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп хочет заключить соглашение о прекращении войны России в Украине до 8 августа. Его страна готова принять дополнительные меры для обеспечения мира.

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