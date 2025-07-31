Трамп хочет заключить соглашение о прекращении войны в Украине до 8 августа – Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет заключить соглашение о прекращении войны России в Украине до 8 августа. Его страна готова принять дополнительные меры к обеспечению мира.

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Об этом заявили Соединенные Штаты Совету Безопасности ООН в четверг, 31 июля, пишет Reuters. Америка также призвала Организацию объединенных наций к заключению соглашения о прекращении войны России в Украине до 8 августа.

"И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и прочном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп четко дал понять, что это должно быть сделано до 8 августа. Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира", – заявил высокопоставленный американский дипломат Джон Келли Совету Безопасности, состоящему из 15 членов.

Что предшествовало

28 июля Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок, который дал российскому диктатору Владимиру Путину на прекращение огня в Украине. Он добавил, что очень разочарован главой Кремля. Президент США заявил, что в случае отказа России от заключения мирного соглашения с Украиной Соединенные Штаты введут вторичные санкции против Москвы. Также он подчеркнул, что больше не заинтересован в разговорах с Путиным.

На следующий день Трамп подтвердил свое намерение ввести против России вторичные санкции. Он также дал российскому диктатору 10 дней на прекращение огня в Украине и сказал, что не получил "никакого ответа" от Путина относительно ранее озвученных 50 дней и срока с 7 до 9 августа, поэтому оценил, что российский диктатор нацелен на захват "всей" Украины и, "вероятно, хочет продолжать войну".

Зато в Кремле предложение американского президента отвергли. Москва в очередной раз показала, что не хочет заканчивать войну и собирается достичь "всех своих целей".

Как сообщал OBOZ.UA, в Государственном департаменте США отметили, что президент Трамп – это не тот человек, который принимает решения на ходу. Поэтому его ультиматум Путину, срок которого был сокращен до 10 дней, является абсолютно серьезным.

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