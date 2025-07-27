Страны НАТО будут передавать Украине американскую военную технику: Трамп объяснил, как это будет работать

Соединенные Штаты будут поставлять странам НАТО технику, которую те якобы смогут передавать Украине, заявил американский президент Дональд Трамп. Он сказал, что партнеры будут делать с этим военным оборудованием "то, що хотят".

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Республиканец сообщил об этом 27 июля на встрече с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которую он пригласил в свой гольф-клуб "Тернберри" в Шотландии. Основной темой была торговая сделка между ЕС и США, но Трамп в комментарии для прессы упомянул и об Украине.

У американского президента спросили, может ли Евросоюз рассчитывать на справедливые тарифы после того, как страны, также являющиеся членами НАТО, обязались значительно увеличить расходы на оборону.

"У нас была потрясающая встреча с НАТО", – ответил Трамп, имея ввиду Саммит Североатлантического альянса в Гааге (Нидерланды), проходивший с 24 по 25 июня 2025 года.

На этом саммите члены военного обязались тратить на оборону не менее 5% ВВП вместо 2%.

"И они собираются это платить. 2% было слишком мало. И теперь мы будем отправлять военную технику и другое оборудование для НАТО, и они будут делать то, что хотят. Но, думаю, в основном это будет работа с Украиной", – сказал глава Белого дома.

Он добавил, что Вашингтон был "всегда очень щедр" в отношении к Североатлантическому альянсу.

Как писал OBOZ.UA, в недавнем интервью госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп разочарован тем, что его контакты с Россией "ни к чему не приводят". Президент хочет увидеть конкретные шаги для завершения российско-украинской войны.

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