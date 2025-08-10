"Границы нельзя менять силой": лидеры ЕС призвали Трампа защищать интересы Украины и Европы

Накануне саммита США – Россия представители европейских стран опубликовали совместное заявление. Политики отметили, что поддерживают усилия американского президента Дональда Трампа по прекращению агрессивной войны РФ и достижению справедливого, прочного мира и безопасности в Украине.

В то же время европейские партнеры выразили непоколебимую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Границы нельзя менять силой

Под совместным заявлением подписались президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александер Стубб. В преддверии запланированной встречи Трампа с российским диктатором Путиным политики заявили, что только подход, сочетающий активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Россию с целью прекращения войны, может привести к успеху.

Европейцы отметили, что готовы поддержать эту работу дипломатическим путем, а также путем оказания существенной военной и финансовой поддержки Украине, в том числе через работу Коалиции желающих, а также путем поддержки и введения ограничительных мер против РФ.

Особое внимание представители Европы обратили на необходимость прочных и надежных гарантий безопасности, которые позволят Украине эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. При этом политики подчеркнули, что конструктивные переговоры могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий.

"Путь к миру в Украине не может быть определен без участия Украины. Мы по-прежнему привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой. Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров", – говорится в совместном заявлении.

Непоколебимая приверженность Украины

Представители Франции, Германии, Италии, Польши, Финляндии и ЕС в целом констатировали, что неспровоцированное и незаконное вторжение России в Украину является грубым нарушением Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, Будапештского меморандума и последующих обязательств России. Партнеры выразили непоколебимую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.

"Мы продолжаем твёрдо стоять на стороне Украины. Мы едины как европейцы и полны решимости совместно отстаивать наши интересы. И мы продолжим тесно сотрудничать с президентом Трампом и Соединёнными Штатами Америки, а также с президентом Зеленским и народом Украины ради мира в Украине, который будет защищать наши жизненно важные интересы безопасности", – заявили представители Европы.

Мир через силу

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на совместное заявление европейских партнетров. По его словам, мир возможен только через силу. Также он подчеркнул, что условия прекращения войны не могут обсуждаться без участия самой Украины.

"Есть четкая позиция наших партнеров и совместное заявление лидеров, которое зафиксировало ключевые принципы – согласование справедливого и длительного мира для Украины невозможно без самой Украины, прочные и надежные гарантии безопасности должны быть предоставлены. Прекращение огня необходимо. Мир через силу", – заявил Ермак.

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность лидерам Европы, которые продолжают поддерживать Украину и ее народ. Глава государства констатировал, что окончание войны должно быть честным.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным запланирована на следующую пятницу, 15 августа. Она должна состояться на Аляске. Ожидаемая встреча состоится на фоне давления Трампа на Путина с целью заключения соглашения о прекращении огня с Украиной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ответы на все территориальные вопросы уже есть в Конституции Украины. Поэтому никто не намерен отдавать российским оккупантам украинские земли. Глава государства подчеркнул, что украинский народ заслуживает мира, но все партнеры должны понимать мир должен быть достойный и справедливый.

Напомним, президент США Дональд Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой. По его словам, такой вариант, несмотря на сложность, способен принести выгоду обеим странам.

