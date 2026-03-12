'Я президент': медиа узнали, что кричит Мадуро по ночам в тюрьме Нью-Йорка

Бывший диктатор Венесуэлы Николас Мадуро с самого начала января находится в "дисциплинарной изоляции" в следственном изоляторе федеральной тюрьмы в Бруклине, Нью-Йорк. Он находится в изолированной камере три на два метра, с металлической двухъярусной кроватью и маленьким окном, его выводят из камеры только трижды в неделю, а ночью он "кричит, как сумасшедший", что его в США держат в плену.

Официально федеральное бюро тюрем не сообщает, где именно, и в каких условиях находится Мадуро. Но о "безумных криках" изданию ABC рассказали адвокаты одного из заключенных в соседнем модуле, также венесуэльца.

Что именно кричит Мадуро

В Федеральном бюро тюрем не предоставляют никаких подробностей относительно конкретной ситуации с Мадуро "из соображений безопасности и конфиденциальности". Но источники издания из числа персонала тюрьмы утверждают, что бывшего президента Венесуэлы поместили в специальный жилой блок СИЗО.

Это одиночный блок, официально он служит нескольким целям: дисциплинарная изоляция, предотвращение самоубийств и защита высокопоставленных заключенных и заключенных представителей группы риска. На практике пребывание в одиночном блоке является "заключением с почти постоянным режимом изоляции".

"Я президент Венесуэлы! Скажите в моей стране, что меня похитили, что с нами здесь плохо обращаются!" – кричит бывший лидер страны на испанском из своей камеры каждую ночь, отмечает издание.

Где именно кричит Мадуро

Его камера СИЗО стандартная – "небольшое пространство три на два метра", с металлической кроватью, туалетом, раковиной и узким окном, которое почти не пропускает дневного света. Но это не имеет никакого значения, потому что в режиме постоянной изоляции свет в камере все равно не выключается ни днем, ни ночью – никогда.

Заключенным в СИЗО позволяют выходить из камер только трижды в неделю, всего на один час, причем исключительно в кандалах на руках и ногах, и в сопровождении двух охранников. В течение этого времени они могут гулять во внутреннем дворе, или раз в месяц принять душ, воспользоваться телефоном и электронной почтой.

Рекорды СИЗО

Обычно в камерах СИЗО в режиме постоянной изоляции заключенные проводят от 72 часов до недели. В случае с Мадуро такой длительный срок режима является своеобразным рекордом. Как утверждают источники издания, так произошло потому, что "изоляция Мадуро связана с длительными проблемами безопасности".

Дело в том, что он является "самым известным заключенным в истории" этой тюрьмы, и "власти не могут позволить себе никаких инцидентов", считают источники АВС.

Но они немного преувеличивают – кроме Мадуро через эти камеры в свое время прошли рэпер Шон "Дидди" Комбс; партнерша сексуального преступника Джеффри Эпштейна Гислен Максвелл, бывший президент Гондураса Орландо Эрнандес и многие другие довольно известные лица.

Плохие условия

Отдельно издание намекает, что в своей камере Мадуро может умереть.

"В материалах дела задокументировано плохое состояние здоровья, а еще на первом слушании адвокат Мадуро сообщил судье о наличии медицинских проблем, требующих внимания", – отмечает АВС и добавляет, что в этом смысле "Центр имеет плохую репутацию".

"Здесь постоянная нехватка персонала, проблемы с отоплением зимой, нашествие грызунов и ограниченная медицинская помощь. Согласно открытым данным, в декабре прошлого года здесь один заключенный умер из-за того, что ему не обнаружили рак легких – причем после этого жалобы на холод и сырость поступают снова и снова", – рассказывает издание.

Другие факты

Как сообщал OBOZ.UA, на вооружении США есть секретное оружие, способное влиять на электронное оборудование противника а также, вероятно, на живую силу. Американский президент Дональд Трамп назвал его "дискомбобулятором" и признал, что именно благодаря этому прибору американские спецназовцы без потерь похитили Мадуро и его жену из страны.

Кстати, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, которой администрация Трампа доверила эту должность после захвата Мадуро, по меньшей мере восемь лет находилась в фокусе внимания американского Управления по борьбе с наркотиками.

