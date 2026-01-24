Для захвата Мадуро США использовали новое секретное оружие, – Трамп

На вооружении США есть секретное оружие, способное влиять на электронное оборудование противника а также, вероятно, на живую силу. Американский президент Дональд Трамп назвал его "дискомбобулятором" и признал, что оно использовалось в ночь на 3 января 2026 года во время операции в Венесуэле.

Именно благодаря "дискомбобулятору" американские спецназовцы без потерь похитили диктатора Наколаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Некоторыми деталями республиканец поделился во время интервью в Овальном кабинете, передает New York Post.

Что известно о тайном оружии

"Дискомбобулятор. Мне не разрешено об этом говорить... Я бы с удовольствием", – сказал Трамп, отказываясь раскрывать все подробности боевого применения неизвестного устройства.

Глава Белого дома похвастался, что секретное оружие "вывело из строя [вражеское] оборудование", когда американские вертолеты посреди ночи появились над Каракасом и высадили десант. Солдаты задержали Мадуро и Флорес по федеральным обвинениям в незаконном обороте наркотиков и оружия.

"Они [венесуэльцы] так и не запустили свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты – и они так и не запустили ни одной. Мы пришли, они нажимали кнопки – и ничего не работало", – заявил Трамп.

Что предшествовало

Очевидцы рассказывали СМИ, что, когда американцы поставили боевиков Мадуро на колени, их носы кровоточили, а некоторых охранников рвало кровью.

Один из участников событий сообщал: "В какой-то момент они [американцы] что-то запустили... Я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, будто моя голова взрывается изнутри".

"У всех нас началось кровотечение из носа. Некоторых рвало кровью. Мы упали на землю, не в состоянии пошевелиться. Мы даже не могли встать после того звукового оружия – или что оно там было", – признавался собеседник.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут осуществлять надзор за Венесуэлой в течение многих лет. У США большие планы на венесуэльскую нефть.

– Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, которой администрация Трампа доверила эту должность после захвата Мадуро, по меньшей мере восемь лет находилась в фокусе внимания американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA). В 2022-м она даже была обозначена "приоритетной целью" – такой термин ведомство применяет для подозреваемых, которые могут иметь "значительное влияние" на торговлю запрещенными веществами.

