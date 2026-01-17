'Приоритетная цель': и.о. президента Венесуэлы много лет находится 'на радаре' американских спецслужб – AP

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, которой администрация Дональда Трампа доверила эту должность после захвата диктатора Николаса Мадуро, по меньшей мере восемь лет находилась в фокусе внимания американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA). В 2022-м она даже была обозначена "приоритетной целью" – такой термин ведомство применяет для подозреваемых, которые могут иметь "значительное влияние" на торговлю запрещенными веществами.

Об этом узнало Associated Press. Агентство ссылается на комментарии более чем полудюжины действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов США, а также на документы, которые попали в распоряжение журналистов.

В чем подозревали Делси Родригес?

Когда Трамп объявил о дерзком задержании Мадуро для предъявления ему обвинений в торговле наркотиками в США, он представил тогдашнего вице-президента – и давнюю помощницу диктатора – как желанного партнера Америки для стабилизации ситуации в Венесуэле.

Однако Родригес, как узнали в AP, годами находилась на радаре Управления по борьбе с наркотиками США.

В DEA собрали подробный разведывательный файл о Родригес, в котором перечислены ее вероятные сообщники и обвинения: начиная от торговли наркотиками и заканчивая контрабандой золота.

К примеру, в начале 2021 года один конфиденциальный информатор сообщил правоохранительным органам, что Родригес использовала отели на карибском курорте Исла-Маргарита "как прикрытие для отмывания денег". Также ее обвиняют в связях с вероятным посредником Мадуро Алексом Саабом, которого власти США арестовали в 2020-м по обвинению в отмывании денег.

Официальных обвинений от Вашингтона Родригес не получала ни в каких уголовных правонарушениях. Интересно, что она, будучи лицом из близкого окружения Мадуро, не входит в перечень более десятка нынешних венесуэльских чиновников, обвиняемых в торговле наркотиками вместе со свергнутым президентом.

Журналисты утверждают, что имя Родригес фигурировало почти в десятке расследований DEA, несколько из которых до сих пор продолжаются.

Трое нынешних и бывших агентов DEA заявили, что записи, полученные AP, свидетельствуют о значительном интересе к Родригес в течение большей части ее пребывания на посту вице-президента Венесуэлы.

"Она была на подъеме, поэтому неудивительно, что благодаря своей роли она могла стать приоритетной целью. Проблема заключается в том, что когда ты становишься приоритетной целью, есть разница между тем, что говорят люди, и доказательствами, подтверждающими обвинительный акт", – сказал Курт Лункенхаймер, бывший федеральный прокурор в Майами, который занимался несколькими делами, связанными с Венесуэлой.

Интерес DEA к Родригес возникает даже несмотря на то, что Трамп пытается представить ее в глазах общества "защитницей американских интересов" для преодоления проблем в Венесуэле, отметил Стив Дадли, содиректор InSight Crime, аналитического центра со специализацией на организованной преступности в Америке.

"Нынешнее правительство Венесуэлы – это преступно-гибридный режим. Единственный способ достичь властной позиции в этом режиме – это, как минимум, содействие преступной деятельности. Это не ошибка в системе. Это сама система", – объяснил Дадли, который годами расследовал дела Венесуэлы.

Этими настроениями поделилась лидер оппозиции Мария Корина Мачадо, которая встретилась с Трампом в Белом доме 15 января.

"Американская система правосудия имеет достаточно информации о ней, ее профиль вполне понятен", – сказала она о нынешней руководительнице страны.

Дэвид Смилд, профессор Тулейнского университета, который изучал Венесуэлу в течение трех десятилетий, считает, что пребывание Родригес у власти в высококоррумпированном режиме в течение более десяти лет уже "делает логичным то, что она является приоритетным объектом расследования".

"Она, безусловно, знает об этом, и это дает правительству США рычаги влияния на нее. Она может бояться, что если не сделает так, как требует администрация Трампа, то может оказаться под обвинительным актом, как в случае с Мадуро", – предположил эксперт.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Вашингтоне 15 января состоялась первая личная встреча лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо с президентом США Дональдом Трампом. Политик отдала главе Белого дома свою медаль Нобелевской премии мира.

