'Украина не сделала ничего, чтобы помочь нам': вслед за НАТО Трамп набросился на Зеленского. Видео

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал президента Владимира Зеленского за то, что украинцы якобы "ничего не сделали", чтобы помочь американцам на Ближнем Востоке. Мол, сообщения Зеленского по этому поводу были "пиар-ходами".

Соответствующее мнение глава Белого дома высказал 20 марта во время телефонного разговора с журналисткой телеканала MS NOW Стефани Руле. Отметим, что Руле лишь пересказала слова президента и записи его прямой речи нет.

В чем именно Трамп обвинил Зеленского и украинцев

Американская журналистка рассказала, что спросила у республиканца о помощи и поддержке со стороны Украины. Он ответил, что "они ничего не сделали".

"Все, что Зеленский говорил о том, что Украина сделала, чтобы нам помочь, – это только политические и пиар-ходы. Они ничего не сделали", – процитировала Трампа корреспондентка.

Более того, президент Соединенных Штатов обвинил украинского коллегу в том, что с ним якобы очень трудно иметь дело. Он сказал, что с Зеленским труднее иметь дело, чем с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Трамп добавил, что Путин также показал, что сейчас не боится Европы.

"Я бы четко сказала, что он выразил больше доверия к Путину, чем к кому-либо из наших европейских союзников", – поделилась своими впечатлениями Стефани Руле.

Какова ситуация на самом деле

Украинские эксперты по состоянию на конец марта находились в Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, а также работали с Кувейтом и Иорданией, чтобы помочь этим странам эффективнее защищаться от ударов иранских "Шахедов". Как рассказывал Зеленский, речь идет о 228 лицах на местах.

"Мы сотрудничаем с несколькими другими странами – соглашения уже заключены", – отмечал президент, указывая на то, что не все детали могут быть обнародованы.

На что еще пожаловался Трамп

Разговор журналистки с главой Белого дома длился около 15 минут. Начался он с Ирана.

Трамп заверил, что США могли бы выйти из войны прямо сейчас, могли бы уйти даже завтра, потому что якобы уничтожили большую часть страны и ее силу. Но тогда иранский режим восстановится. Это, как выразился политик, неприемлемая ситуация, поэтому он считает, что американцы должны продолжить свою миссию.

После этого Трамп резко раскритиковал европейские страны за то, что они не пришли на помощь в Ормузском проливе.

"Мы говорили о наших европейских союзниках из НАТО, и он продолжал их критиковать. Он сказал: "Абсолютно ни один из наших союзников по НАТО не оказал поддержки в связи с войной". Он сказал: "Нам не нужна их помощь, но они показали себя бумажными тиграми", – пересказала Руле разговор. Она указала на то, что аналогичные обвинения Трамп опубликовал в своем аккаунте в Truth Social.

Руле сказала, что также она спросила о недавних комментариях Трампа относительно "захвата" Кубы.

"Он был несколько нечетким, но сказал: "Просто увидите". И он обещал определенные изменения, но не предоставил никаких деталей", – заявила журналистка.

