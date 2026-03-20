'Трусы! Мы это запомним!' Трамп набросился на НАТО из-за отказа участвовать в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес союзников по НАТО из-за их отказа участвовать в действиях против Ирана. Заявил, что без участия США Альянс не имеет реальной силы и назвал его "бумажным тигром".

О своей позиции президент написал в соцсети Truth Social, где обнародовал развернутое обращение. В нем он прямо обратился к союзникам и раскритиковал их поведение. Он обвинил союзников в нежелании действовать даже после того, как, по его словам, военная фаза конфликта завершена.

"Без США НАТО – ЭТО БУМАЖНЫЙ ТИГР! Они не хотели вступать в борьбу, чтобы остановить ядерный Иран", – отметил Трамп. Он также добавил, что союзники жалуются на высокие цены на нефть, но не готовы присоединиться к разблокированию Ормузского пролива.

Жесткая реакция союзников

В своем заявлении Трамп отметил, что ситуация с Ормузским проливом остается ключевым фактором влияния на цены на нефть. Он подчеркнул, что разблокирование этого маршрута, по его мнению, является "простым военным маневром" с минимальным риском.

Президент США прямо обвинил союзников в нежелании действовать даже при таких условиях. "Это так легко для них сделать, с таким незначительным риском. БОЯГУЗЫ, и мы это ЗАПОМНИМ!" – написал он.

Иными словами, Трамп дал понять, что ожидает более активного участия от стран НАТО. Но в то же время, судя по тону заявления, его раздражение вызвала именно пассивность союзников после завершения активной фазы боевых действий.

Детали заявления Трампа

Трамп отдельно отметил, что союзники начали жаловаться на экономические последствия, в частности на высокие цены на нефть. По его словам, эти проблемы напрямую связаны с блокировкой Ормузского пролива.

Он подчеркнул, что разблокирование маршрута не требует значительных усилий и не представляет серьезной опасности для стран Альянса. При этом президент предупредил о возможных последствиях для самого НАТО.

"НАТО ждет очень плохое будущее", – заявил Трамп, если союзники не изменят свою позицию и не присоединятся к действиям в регионе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, война против Ирана ослабляет политические позиции президента США Дональда Трампа и может сделать его внешнюю политику более жесткой и непредсказуемой. По оценке аналитиков, это создает риски для Украины, поскольку глава Белого дома способен прекратить поддержку.

