'Высокий риск и высокое вознаграждение': стало известно, как Трамп решился начать операцию против Ирана

Накануне атаки США на Иран, которая началась 28 февраля, президент Дональд Трамп получил доклады о возможных последствиях. Они содержали не только откровенные оценки риска значительных потерь со стороны Штатов, но и освещали "перспективы смены поколений на Ближнем Востоке" в пользу интересов Америки.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова американского чиновника. Докладчики описали президенту операцию как сценарий с высоким риском и высоким вознаграждением.

Сам Трамп, похоже, повторил эту мысль, когда признал ставки в начале операции, заявив, что "жизни мужественных американских героев могут быть потеряны".

"Но мы делаем это не для настоящего, мы делаем это ради будущего, и это благородная миссия... В течение 47 лет иранский режим скандировал "смерть Америке" и вел бесконечную кампанию кровопролития и массовых убийств... Мы больше не собираемся с этим мириться", – сказал президент США в видеообращении, объявляя о начале военной операции.

Как Трамп решился на операцию против Ирана

"Брифинги от команды Трампа по национальной безопасности помогают понять, как президент решил провести, пожалуй, самую рискованную военную операцию США со времен вторжения в Ирак в 2003 году", – сказано в статье.

Перед ударами Трамп получил несколько брифингов, в том числе от директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала США Дэна Кейна, государственного секретаря США Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета.

В четверг адмирал Брэд Купер, возглавляющий войска США на Ближнем Востоке в качестве главы Центрального командования, вылетел в Вашингтон, чтобы принять участие в обсуждениях в ситуационной комнате Белого дома.

Второй американский чиновник заявил, что перед ударами Белый дом был проинформирован о ряде рисков, связанных с операциями против Ирана, включая ответные удары по многочисленным американским базам в регионе иранскими ракетами, которые могут преодолеть ПВО.

Также администрация была предупреждена об атаках иранских прокси на американские войска в Ираке и Сирии.

Цели Америки

Дональд Трамп выступил с заявлением на фоне интенсивных ударов по Ирану. Американский президент подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены "сравнять с землей" ракетную промышленность Ирана.

Также он отметил, что иранский террористический режим никогда не сможет владеть ядерным оружием.

Удары Израиля и США происходят на фоне дипломатических усилий по ограничению ядерной программы Ирана. Переговоры ожидалось продолжить на следующей неделе, и Иран пошел на определенные уступки. Однако Трамп, который ранее угрожал нанести удар по Ирану для принуждения к соглашению, заявил, что он не доволен тем, как проходят дискуссии.

Он призвал иранцев взять под контроль свое правительство после завершения военных операций. Трамп отметил, что сейчас наступил "единственный шанс за много поколений" и что он доводит до конца то, чего не сделали предшественники. Президент подчеркнул, что "Америка поддерживает вас подавляющей силой и сокрушительной силой" и призвал иранцев не упустить момент для действий.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац тем временем заявил, что "превентивный удар" имел целью "устранить угрозы против Государства Израиль".

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля Израиль вместе с США устроил атаку на Иран, а Тегеран запустил ракеты в ответ. Иран нанес удары по арабским странам Персидского залива, целью могли быть военные объекты США, расположенные в этих странах.

Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание после ударов США и Израиля по Ирану, и ответного огня со стороны Тегерана. Оно должно начаться в 23:00 по киевскому времени. Эту встречу созывают Франция и Бахрейн.

