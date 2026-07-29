«Вы — проститутки»: поляк набросился на украинок в аэропорту Кракова. Видео

28 июля в международном аэропорту Кракова поляк набросился на украинок. Мужчина выкрикивал оскорбительные фразы в адрес женщин, а после того, как одна из них начала снимать происходящее на телефон, ударил по гаджету.

Видео дня

Инцидент произошел после рейса Ryanair FR2589 по маршруту Краков – Малага. Об этом на своей странице в Instagram рассказала украинка Анна Гальченко.

"Очень жаль, что мне приходится освещать такую ситуацию, ведь у меня есть польские друзья, и я не могу утверждать, что все поляки такие. Однако молчать я тоже не буду, ведь подобные случаи, к сожалению, происходят всё чаще", – написала женщина.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина оскорблял находившихся рядом украинок. В частности, он кричал в их адрес: "Вы – украинские проститутки".

По словам Гальченко, конфликт начался еще во время полета. Она отметила, что группа поляков вела себя шумно и агрессивно, из-за чего ее мать сделала им замечание. Женщина обратилась к стюарду с просьбой успокоить пассажиров, поскольку рядом находилась женщина с маленьким ребенком.

После этого, как рассказала украинка, мужчины начали оскорблять её мать. После выхода из самолёта оскорбления продолжились по пути через аэропорт.

Гальченко сообщила, что, когда она вмешалась в конфликт, в ее адрес прозвучали оскорбления. Когда женщина начала снимать происходящее на телефон, мужчина начал бить ее по руке и по телефону, пытаясь прервать съемку.

На видео также виден момент, когда мужчина пытался выбить телефон из рук украинки и сопровождал свои действия нецензурной бранью.

В видео присутствует нецензурная лексика

Напомним, в Польше 40-летний мужчина оскорблял несовершеннолетнюю девочку из Украины из-за ее происхождения. Агрессивный мужчина в автобусе пристал к 12-летней украинке, выкрикивал оскорбления в её адрес и требовал, чтобы она уехала обратно в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск призвал президента Кароля Навроцкого публично отреагировать на случаи насилия в отношении украинцев. В ответ в президентской канцелярии заявили о неспособности правительства обеспечить безопасность.

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