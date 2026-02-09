'Враги Италии': Мелони раскритиковала противников Олимпиады

Италия усердно работает, чтобы во время зимних Олимпийских игр гости страны уважали и восхищались ею. Однако существуют "враги Италии и итальянцев", которые пытаются навредить и выступают против проведения масштабного спортивного мероприятия.

С соответствующим заявлением выступила премьер-министр Джорджа Мелони. В воскресенье, 8 февраля, на своей странице в Facebook политик прокомментировала инциденты, произошедшие в последние дни.

Она подчеркнула: "тысячи и тысячи" итальянцев упорно работают, чтобы обеспечить бесперебойное проведение Олимпиады.

"Многие делают это как волонтеры, потому что хотят, чтобы их нация произвела хорошее впечатление, чтобы ею восхищались и уважали", – отметила Мелони.

"А еще есть они: враги Италии и итальянцев, которые протестуют против Олимпиады, и эти изображения по телевидению транслирует половина мира... После того, как другие перерезали железнодорожные провода, чтобы помешать отправке поездов", – возмутилась глава правительства.

Осудив нарушителей, премьер Италии выразила солидарность "с полицией, городом Милан и всеми теми, чья работа будет подорвана этими бандами преступников".

Что предшествовало

7 февраля – в первый полный день зимних Олимпийских игр в Италии – диверсанты повредили железнодорожную инфраструктуру вблизи города Болонья, ключевого узла итальянских железнодорожных линий.

Неизвестные подожгли распределительный щит, в другой локации перерезали электрические кабели, а неподалеку было обнаружено еще и взрывное устройство. Министерство транспорта Италии заявило об акте серьезного саботажа. Ведомство убеждено, что эти инциденты имели скоординированный характер.

Кроме этого, возле Олимпийской деревни в Милане активисты устроили многодневные протесты: произошли столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ, дубинки и водометы.

