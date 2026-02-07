Россия организовала провокацию на открытии Олимпиады-2026. Фотофакт

На церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане на трибунах стадиона "Сан-Сиро" появился российский флаг. Провокацию устроили болельщики из РФ, воспользовавшись тем, что служба безопасности никак не отреагировала на нарушение правил.

Трехцветную тряпку с надписью "Лыжная команда Похвистнево" несколько человек пронесли на нижний ярус трибун. Они спокойно гуляли по стадиону, фотографировались и делали это на глазах у стюардов.

На опубликованных снимках видно, как сотрудник службы безопасности смотрит на флаг и проходит мимо, не предпринимая никаких действий.

Один из участников акции Евгений Бурденюк заявил, что произошедшее якобы не было заранее спланированным ходом: "Мы это делали вообще для себя. Получилось так, что нас кто-то сфотографировал. Мы не выкладывали фото в соцсети, скинули их в частные чаты и не думали, что это вызовет такой резонанс".

Напомним, согласно правилам Международного олимпийского комитета, демонстрация национальных символов России на олимпийских объектах запрещена. Россию на Играх представляют 13 спортсменов в нейтральном статусе без флага и гимна, в церемонии открытия они не участвовали. Российские телеканалы Олимпиаду не транслируют: МОК отстранил вещателей из РФ от прав на показ Игр до 2032 года.

Это уже не первый подобный эпизод на Олимпиаде-2026. Ранее российский флаг появился на трибунах во время матча женских сборных Чехии и США, после чего его убрали после протестов чешской команды.

Зимняя Олимпиада проходит в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Церемония открытия состоялась 6 февраля на стадионе "Сан-Сиро".

