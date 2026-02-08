Напоминает день открытия летних ОИ в Париже: в Италии в первый день Олимпиады произошел ряд диверсий на железной дороге

В первый полный день зимних Олимпийских игр в Италии диверсанты повредили железнодорожную инфраструктуру вблизи северного города Болонья. Это произошло утром субботы и привело к серьезным сбоям в движении поездов, в том числе скоростных, междугородних и региональных.

О происшествии сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство транспорта Италии и полицию. В ведомстве назвали произошедшее актом серьезного саботажа и отметили, что инциденты имели скоординированный характер. Министерство также привело заявление главы ведомства, вице-премьера Маттео Сальвини.

Воспоминания о Париже

В Министерстве транспорта заявили, что эти события напоминают первый день летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Тогда диверсанты атаковали сеть скоростных поездов TGV, что вызвало транспортный хаос по всей Франции. В то же время в ведомстве подчеркнули, что инциденты не омрачают международный имидж Италии, который, по их словам, Олимпийские игры только усилят и сделают более позитивным.

Маттео Сальвини заявил, что действия злоумышленников носят беспрецедентный характер. Но, по его словам, они не повлияют на восприятие страны в мире и не сорвут проведение Игр.

Что произошло утром

Полиция зафиксировала три отдельных инцидента в разных местах. Из-за этого задержки поездов достигали до двух с половиной часов. Государственная железнодорожная компания Ferrovie dello Stato временно закрыла высокоскоростную станцию в Болонье, однако уже к субботнему дню движение постепенно начало восстанавливаться.

По данным полиции, еще до рассвета вблизи адриатического города Пезаро подожгли кабину со стрелочным переводом. Через несколько часов в Болонье обнаружили перерезанные электрические кабели, которые используются для определения скорости поездов. Кроме того, неподалеку от путей нашли самодельное взрывное устройство.

Ответственность за эти действия на момент публикации никто на себя не взял.

Болонья является одним из ключевых железнодорожных узлов Италии. Через город проходят линии с востока на запад, а также маршруты, соединяющие юг страны с северными городами, в частности Миланом и Венецией. Милан вместе с Кортиной является сохозяином зимних Олимпийских игр, а добраться до Кортины можно по железной дороге через Венецию.

