Украинцу угрожают из-за России, чудом построенная трасса и горячие разборки в хоккее: скандалы и интересные факты об Олимпиаде-2026

6 июня на легендарном стадионе "Сан-Сиро" состоится церемония открытия зимней Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо, организация которой может стать одной из самых скандальных. Ведь бобслей и скелетон из-за неготовности трека собирались переносить и в Австрию, и вообще за океан, в США, хоккейная арена сорвала все сроки сдачи и достраивалась еще в январе, а во время испытания на льду нашли трещину, а матч женских сборных Швеции и Германии едва не сорвался из-за того, что в раздевалке затопило туалет. Также в стране волнуются из-за транспортного коллапса, а МОК – из-за украинских протестов.

Видео дня

OBOZ.UA собрал самые интересные факты об Олимпиаде-2026, куда Украина привезла 46 спортсменов и имеет 20-ю по численности команду из 93-х сборных. Самые большие делегации прогнозируются у США – 233 атлета, а также Канады – 210. Закрывает тройку хозяйка Италия – 196.

На ОИ-2026 года награды разыграют в 116 дисциплинах в 16 видах спорта, что на семь дисциплин и один вид больше, чем в Пекине-2022. Так в Италии на Олимпиадах дебютирует ски-альпинизм, который сочетает горные лыжи и, соответственно, альпинизм. 4 февраля соревновательную программу открыли смешанные пары в керлинге, а 22 февраля ее закроет финал мужского хоккейного турнира.

Ожидается, что на белых Играх дебютируют такие экзотические страны, как Бенин, Гвинея-Бисау, а также Объединенные Арабские Эмираты, которые подготовили атлетов только в горных лыжах.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАРОЧКА. Впервые в истории Олимпийские игры имеют сразу два официальных города-хозяина. Одним из них стала столица европейской моды Милан, который будет принимать преимущественно соревнования на коньках, а также элитный горнолыжный курорт Кортина-д'Ампеццо, который называют королевой Доломитовых Альп. Семь лет назад во время выборов в Лозанне тандем с Апеннин опередила заявку шведских городов Стокгольм и Оре – 47:34.

Для Италии это уже третья зимняя Олимпиада и четвертая в целом. Последние белые Игры на полуострове проходили ровно 20 лет назад – в 2006-м в Турине, откуда Украина привезла две бронзовые награды – биатлонистка Лилия Ефремова заняла третье место в спринте, а фигуристы Елена Грушина и Руслан Гончаров – в танцах на льду.

Непосредственно Кортина-д'Ампеццо была хозяйкой Олимпиады 1956-го года. Она должна была принимать главный старт четырехлетия еще в 1944-м, но тогда Игры отменили из-за Второй мировой войны. Но через 12 лет лучшие спортсмены мира таки слетелись в Италию, а приглашенной звездой мероприятия стала чрезвычайно популярная красавица, актриса Софи Лорен. Кстати, городок с постоянным населением чуть более 5500 жителей включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

10 ЧАСОВ ОТ МИЛАНА И ДОМ СПАСАТЕЛЯМ. Также впервые в истории будет зажжено две чаши олимпийского огня – в Милане и Кортине. Но в целом Игры охватили всю Северную Италию, поэтому для упрощения логистики и доступа к аренам, спортсмены имеют шесть локальных поселков. Огромное поселение в Милане уже окрестили образцом "зеленой" архитектуры, а после соревнований его превратят в крупнейший в Италии студенческий городок.

В Кортина-д'Ампеццо, где поселились представители санного спорта, скелетона и женского горнолыжного спорта, построили большой комплекс из модульных домов, которые после Олимпиады разберут и переместят в другие регионы страны как социальное жилье и дома для студентов. Такая же модульная история в Ливиньо, которое стало базой для сноубординга и фристайла.

Временный поселок построили и в Предаццо, который увидит лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье. После Олимпиады городок превратится в учебный центр для итальянских спасателей и правоохранителей. А вот биатлонисты, которые будут соревноваться в Антхольц-Антерсельве, остановятся в уютных альпийских отелях, как и мужчины-горнолыжники в Бормио.

В Вероне соревнований не будет, но здесь запланирована церемония закрытия – на исторической античной арене города. И из-за того, что соревнования в Италии разбросаны на шести кластерах, в медиа часто звучали опасения по поводу логистического коллапса. Особенно трудно тем, кто захочет добраться из Милана на биатлон в Антхольц, ведь дорога занимает около 10 часов на поезде и еще и двумя автобусами, если пользоваться общественным транспортом.

ТАМ ЕЗДИЛ БОНД. Во время предвыборной гонки представители Италии отмечали, что могут провести одну из самых экономных Олимпиад в истории и нанести минимальный вред окружающей среде, поскольку имеют в своем распоряжении немало готовых арен. Однако настоящим испытанием на прочность для организаторов стала санно-бобслейная трасса.

С реконструкцией известного трека Эудженио Монти, где соревноваться еще в 1928 году возникли огромные проблемы. Трассу собирались превратить в федеральный центр, несмотря на сопротивление МОК и критику со стороны экогрупп из-за вырубки 20 000 кв метров леса. Но впоследствии выяснилось, что предварительно запланированных 50 миллионов евро на ремонт не хватит. Надо минимум вдвое больше.

А стоит ли выбрасывать такие деньги на марафет строго трека, пусть и с богатой историей? Ведь этот комплекс использовали во время Олимпиады-1956 и снимали для одного из фильмов про Джеймса Бонда – "Только для ваших глаз". В итоге трассу агента 007 стало невыгодно, а на строительство новой почти не оставалось времени.

Помощь итальянцам предложил мэр Инсбрука, мол, перенесите соревнования бобслеистов, санкаров и скелетонистов в Австрию, где есть все условия. И оргкомитет Игр даже склонялся к такому варианту, но правительство Италии требовало, чтобы все соревнования проходили именно на территории страны. Тогда итальянцы пошли на огромный риск и примерно за два года до Олимпиады начали возводить собственный комплекс, который на тот момент оценили в 120 миллионов евро.

Ранее ни одна профессиональная трасса не строилась в такие сжатые сроки. Поэтому и неудивительно, что, по данным СМИ, МОК держал в кармане план "Б" – комплекс в американском Лейк-Плэсиде. Однако итальянцы не без помощи чуда успели закончить объект, хотя во время тренировочной обкатки осенью участники соревнований жаловались, что на территории комплекса все еще продолжаются строительные работы.

А в июле 2025 года прокуратура Милана начала расследование возможной коррупции по тендеру на общественные работы для олимпийской деревни в Милане. Было выявлено 74 человека, совершивших правонарушения, связанные с коррупцией, подделкой документов или злоупотреблением государственным служебным положением. И эта история еще не закончена.

Еще одной огромной проблемой во время подготовки к Олимпиаде стала хоккейная арена "Санта-Джулия" в Милане, которая из-за дизайна с кольцами несколько похожа на гигантский космический корабль. Изначально арена была рассчитана на 16000 мест, но из-за постоянных задержек в строительстве организаторы заявляли, что уменьшат трибуны.

Первыми из-за состояния стадиона в ноябре начали бить тревогу представители НХЛ. Руководство лиги, которая впервые с 2014-го отправила на Игры своих звезд, сообщило, что ее работники пересекут океан, чтобы оценить готовность арены, поскольку были отменены тестовые соревнования, запланированные на декабрь.

К тому же в НХЛ были недовольны размером площадки, которая оказалась на метр короче стандарта лиги, что вызвало опасения относительно риска скоростных столкновений. МОК успокоил, что все работы в Милане будут завершены до середины декабря, а в январе состоится тестовая обкатка, чтобы иметь месяц на исправление недостатков.

Однако в начале января 2026-го президент IIHF Люк Тардиф объявил, что трибуны не успеют достроить вовремя, что приведет к уменьшению вместимости. Но чиновник заверил, что с катком и помещением для игроков проблем не возникнет. Первый матч на олимпийском льду состоялся 9 января. И хотя представители МОК были довольны качеством игровых поверхностей, СМИ сообщали, что во втором периоде игру прерывали из-за проблем со льдом – образовалась дыра между кругами вбрасывания.

А уже 5 февраля во время поединка олимпийского женского турнира по хоккею между Швецией и Германией (4:1) на другой арене города "Милано Ро" затопило туалет в раздевалке скандинавок. Шведские игроки Лина Лунгблом и Джессика Адольфссон попросили у немецких соперниц воспользоваться их раздевалкой, на что получили категорический отказ, поэтому пришлось обходить всю площадку и воспользоваться туалетом на другой стороне арены, где расположена тренировочная раздевалка. А это только начало Игр...

Между тем Олимпийские игры-2026 являются самыми гендерно сбалансированными среди зимних в истории. Женщины-спортсменки составили 47% от общего количества атлетов. Для сравнения в Пекине-2022 их было 45,4%. Также на Апеннинах женщины будут соревноваться в 50 дисциплинах, тогда как четыре года назад в Китае было 46. И это – абсолютный рекорд. В 12 из 16 видов спорта удалось достичь полного гендерного паритета. Кстати, в составе Украины 25 мужчин (54,35% от общего количества команды) и 21 женщина (45,65%).

На этой Олимпиаде женщины впервые будут соревноваться в двухместных санях, также добавилась личная дисциплина на большом трамплине. А в лыжных гонках мужчины и женщины отныне будут преодолевать одинаковые дистанции. Единственным видом спорта, который застрял в прошлом и не проводят олимпийские соревнования среди женщин, остается лыжное двоеборье.

Страны-террористы ЛЕЗЛИ ЧЕРЕЗ СУД. Страны-террористки Россия и Беларусь все еще не могут выставлять на ОИ-2026 команды под своими флагами и с национальной символикой, но путем различных манипуляций, в том числе и через Спортивный арбитражный суд, на Олимпиаду от РФ в "нейтральном" статусе предварительно пробрались 13 атлетов.

Хорошо, что посланцев Кремля хотя бы не пустят на парад участников на церемонии открытия в Милане. Максимум, что им позволили – это сидеть на трибунах без опознавательных знаков. Конечно, хотелось бы не видеть их и на олимпийских объектах, но это сделать будет сложнее.

В то же время МОК еще раз продемонстрировал лояльность к агрессору, когда выдвинул требование к лидеру нашей сборной по скелетону Владиславу Гераскевичу не устраивать акции протеста против войны в Украине и россиян во время ОИ-2026. А если он не послушается, против 27-летнего киевлянина могут применить дисциплинарные санкции.

Напомним, что на Играх-2022 в Пекине Владислав призвал не допустить вторжения России в Украину. Тот поступок нашего спортсмена вызвал настоящую истерику в Госдуме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!